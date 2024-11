Polenta, castagne e Celti. Una domenica di eventi

Domenica tra sapori d’autunno, castagne, rievocazioni e musica. Ultimo giorno a Monte San Savino con "La città di Halloween". Il programma dell’Arezzo Celtic Festival propone "Samhain - Capodanno Celtico" l’evento organizzato in sinergia col Comune di Monte San Savino che permetterà di riscoprire le vere origini della festa di Halloween come momento di passaggio dall’estate all’inverno, con miti e leggende che riecheggeranno tra le antiche mura del borgo della Valdichiana. Il tutto, a ingresso gratuito. Dalle 16 musica itinerante, balli e percussioni dei gruppi Lugus e Musicus Diabolus che coinvolgeranno i visitatori con i loro ritmi celtici e tribali, poi prenderanno il via le rievocazioni storiche a cura di Cerchio delle Antiche Vie, Lagòi e Accademia Crown. Le molteplici attività saranno ospitate tra i diversi angoli di Monte San Savino, spaziando tra piazze e vie del centro, giardini comunali, Cassero, Anfiteatro e Cisternone dove verranno messi in scena momenti di magia, giochi con il fuoco, duelli di spade e racconti di paura.

Un programma particolare verrà dedicato ai più piccoli con cacce al tesoro tra i vicoli, truccabimbi, spettacoli e giochi all’interno del chiostro della foresteria della chiesa di Sant’Agostino, in piazza di Monte. Oggi a Montemignaio torna la Festa della Polenta con mercatini, passeggiate e degustazioni a base di polenta e castagne raccolte nei boschi locali. Oggi nel borgo di Raggiolo prosegue la Festa di Castagnatura che rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati dell’autunno casentinese. In programma sapori, rievocazioni, mercatini, musica popolare, spettacoli e visite guidate tra i tanti colori della natura autunnale e con la suggestione del ceppo acceso in piazza. Il cuore dell’evento oggi, dalle 10 è previsto l’allestimento del mercato con prodotti locali artigianali e l’apertura dell’EcoMuseo della Castagna, poi entrerà in scena la gastronomia con la possibilità dalle 11.45 di pranzare con i sapori raggiolatti e dalle 14.30 di assaggiare le dolcezze a base di farina di castagna (baldino, polenta, dolci e crepes). Le visite guidate ai luoghi storici della castagnatura quali il Seccatoio del Cavallari e il Mulino di Morino caratterizzeranno le prime ore del pomeriggio, mentre dalle 16 sarà previsto un viaggio indietro nel tempo con le dimostrazioni dell’antica pestatura nei cestoni con gli zoccoli chiodati e della preparazione della polenta. I più piccoli potranno assistere alle 15.30 e alle 16.30 allo spettacolo di marionette del Teatro dell’Aggeggio di Paolo Valenti, oltre che vivere il "battesimo della sella".