Polcri, la bufera continua Il Pd: "Salvato ma vigiliamo" La lista Chiassai all’attacco

di Alberto Pierini

Forse Marco Morbidelli, maglione verde shocking ed espressione imbronciata, la bufera la sentiva soffiare dal suo Valdarno fin dall’altra sera, dal voto travagliato sul bilancio di Polcri. Il suo era stato un sì con mille condizioni e mille complimenti all’ex presidente Silvia Chiassai. "E’ il suo bilancio" ha ripetuto più volte. Ma non è bastato. La tempesta è arrivata da Montevarchi, anzi da "Prima Montevarchi", la lista civica di appoggio al sindaco. "Siamo delusi e amareggiati dal comportamento di Morbidelli, eletto con i voti di tutti i nostri consiglieri civici: ha tradito le indicazioni di chi lo ha eletto e lo aveva valorizzato come consigliere provinciale e con la Presidenza di “Arezzo Innovazione”. Anche lui ha dimenticato il senso della politica e dopo parole pilatesche di elogio per Silvia, ha solo cercato di mantenersi la poltrona votando per Polcri. Sennò ci spieghi perché si ritrovi ad essere dalla stessa parte del Pd e dei traditori". In quello che definiscono "inciucione" anti-politico, il voto quasi all’unanimità per Polcri e il suo bilancio. Salvato dal Pd. Senza il suo voto, a differenza di quanto avevamo indicato ieri, sarebbe andato sotto, perfino con l’assenza della Lega dalla seduta.

E il gruppo consiliare lo spiega nella notte. "Non abbiamo chiesto incarichi ma trasparenza. Si apre una fase nuova, deve vedere protagonisti i comuni e i territori, con un governo istituzionale che lavori per ridare all’ente la sua dinamicità istituzionale".

Perché l’appoggio al bilancio? Lo chiediamo al segretario provinciale Francesco Ruscelli.

"Avevamo chiesto al presidente di tornare al suo progetto di Casa dei Comuni: lo ha fatto, da qui il nostro sostegno"

Ma ha anche ribadito la scelta del centrodestra..

"Lo aveva fatto dopo il voto, sbagliando completamente. Ora il percorso è cambiato"

E in cosa?

"Polcri non può governare con il centrodestra, semplicemente perché non ha più la maggioranza"

E se distribuisse le deleghe alla sua ex coalizione?

"A quel punto il nostro passo indietro sarebbe immediato, su questo non ci sono dubbi"

E quindi a chi dovrebbe dare le deleghe?

"E’ una fase superata, noi non le abbiamo mai chieste. Deve invece come ha promesso far ripartire le commissioni"

Il gruppo Pd chiede un governo istituzionale. Una grande alleanza?

"No, coinvolgere il consiglio provinciale proprio con le commissioni nella costruzione del progetto per attuare le politiche di bilancio, senza deleghe anche ripartite tra le due coalizioni"

Ma come si fa ad appoggiare chi è di centrodestra e lo conferma?

"Qualcuno forse avrebbe preferito la vittoria a tavolino di Silvia Chiassai. Con la scelta della data ha tagliato fuori dalla candidatura 26 sindaci, era l’unica strada percorribile"

Ma il comitato Schlein aveva invitato a negare l’appoggio..

"Il Pd non funziona sulla base dei comitati, quelli lavorano per i congressi, poi è il partito a tornare protagoniste, con le sue persone e i suoi organi interni"

Che non riflettono ancora il congresso: non pensate di accelerare una svolta?

"Tutti sanno che non mi ripresenterò, se dovessi verificare che è più utile anticipare le scadenze lo farò, per ora non vedo questa necessità"

Non servirebbe a ripartire con l’attività politica?

"E’ già lanciatissima, la vittoria della nuova segretaria ha già garantito un cambio di passo. Ma.."

Ma?

"Il 14 aprile ci sarà l’assemblea provinciale, servirà ad affrontare le nuove sfide"