Polcri: "Impegnamoci a concretizzare le promesse non mantenute"

ANGHIARI

Ad Anghiari sarà un 2024 all’insegna della realizzazione dei progetti e del rispetto delle promesse ancora non mantenute quello annunciato dal sindaco Alessandro Polcri, che nel bilancio di fine anno ha voluto evidenziare quanto ancora non è stato fatto dall’amministrazione comunale, promettendo il massimo impegno per rimediare agli errori. "Quest’anno ho deciso di cambiare lo schema del bilancio di fine anno, partendo dalle cose non fatte e facendo ammenda – ha spiegato Polcri – mi sono ricordato di tutte le volte che i cittadini mi rimproverano di focalizzare l’attenzione solo la parte positiva dell’azione amministrativa, attraverso comunicati e post sui social, senza però evidenziare ciò che invece non funziona". Polcri decide di iniziare ad elencare i nove errori più importanti commessi in questo anno di amministrazione, sottolineando che "certamente ne sono stati commessi molti di più" ma impegnandosi allo stesso tempo a porre rimedio. Tra gli obiettivi non centrati vi sono il bonus affitto della prima casa per le giovani coppie; la questione annosa dei bagni pubblici; la riqualificazione dell’area artigianale/industriale; una revisione della pianta organica con nuove assunzioni; la messa in sicurezza del secondo tratto di corso Matteotti; la riqualificazione della piazza Baldaccio; i lavori di completamento dei camminanti e marciapiedi a San Leo; la riqualificazione del giardino della Memoria di Renicci per rendere il parco un centro multimediale e l’attivazione "bike sharing".

"Il 2024 sarà un anno in cui dovremo lavorare tanto anche per far fronte all’ingente quantità di fondi che sono arrivati e che arriveranno ancora dal Pnrr e non solo – ha continuato Polcri – da una rapida disamina possiamo contare circa 5 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti attraverso le nuove risorse legate al Pnrr e da altre fonti. Importo che la città di Anghiari non aveva mai ottenuto nella sua storia".