Poesie nel cassetto al castello di Sorci

Oggi dalle 17, il Castello di Sorci di Anghiari ospiterà il XXXIV Convegno di "Poesie nel Cassetto", il primo senza il suo fondatore, Vito Taverna, recentemente scomparso all’età di 94 anni. Vito Taverna, nato a Bibbiena nel 1929, è stato un poeta e pubblicitario di successo, noto per le sue innovative campagne per la Rai e per aver vinto due Orsi d’Oro al Festival di Berlino. Dopo aver lavorato a Milano nel campo della pubblicità, Taverna ha fondato nel 1990 "Poesie nel Cassetto", una rassegna di poesia dedicata ogni anno a diverse associazioni umanitarie. Questo evento, che promuove i valori della pace e della solidarietà, è diventato un appuntamento fisso per poeti di tutta Italia. Quest’anno, il convegno è dedicato a "Medici con l’Africa Cuamm" la più grande Ong italiana nel campo della salute. Durante l’evento verrà presentato un video tratto da un’intervista a Vito Taverna realizzata dallo storico e giornalista Mario Spiganti. Vito Taverna, che ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Cultura della Pace nel 2023, verrà ricordato non solo per la sua straordinaria carriera ma anche per il suo instancabile impegno nella promozione della cultura della pace attraverso la poesia.