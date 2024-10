Poche case e prezzi su . I costi più alti al Giotto. Il centro è una calamita

Poca offerta, crescono i prezzi delle case. È la sentenza del centro studi della Fiap che traccia un quadro della situazione immobiliare in provincia di Arezzo. Il centro della città è la zona più richiesta: "Perché è caratterizzata da immobili di interesse storico e funzionalità". E anche per i prezzi siamo al top: sale la domanda, sale anche il costo, lo dice la microeconomia. Si va da 1000 euro al metro quadrato fino a 4000 euro, ma tutto dipende dalle condizioni della dimora. Per gli immobili nuovi servono - in media -almeno 2000 euro al metro quadrato, per quelli ristrutturati 1800, per quelli abitabili 1700 e 1300 per quelli da ristrutturare. Secondo la Federazione Italiani degli agenti immobiliari, per comprare un tetto in centro occorrerebbero almeno 200mila euro per una dimora da 100 metri quadrati.

C’è da spendere più o meno la stessa cifra al Giotto dove occorrono anche 2800 euro per acquistare una casa nuova, 2500 per una ristrutturata e 1400 per una da ristrutturare. È da sottolineare che si tratta di medie che mettono insieme immobili diversi in diverse zone: per fare quindi un esempio, è evidente che un casa in Piazza Grande avrà un prezzo maggiore di altre in vie secondarie sempre del centro.

Allontanandosi da Corso Italia i valori scendono. In Guido Monaco si va dai 1900 ai 2100 euro per il nuovo; dai 2000 ai 2200 per il ristrutturato; e si sta sui 1000 o 1400 per gli appartamenti da ristrutturare. A Montefalco siamo sempre sui 1900-2100 euro per il nuovo; 1700-1900 per il ristrutturato; 100-1100 per tutto quello che deve essere ristrutturato. Quotazioni sulla stessa linea in Via Fiorentina e Via Romana dove si fa dai 1800-2000 per il nuovo fino ai 1000-1300 per gli immobili da ristrutturare.

Nella prima periferia si scende ancora ma nemmeno troppo se si guarda alla Meridiana dove almeno 2200-2500 euro al metro quadrato servono per il grande acquisto, sempre che si vogliametter piede in un pavimento nuovo di zecca. Altrimenti 1600 o 2000 euro per il ristrutturato o la metà, 1000 euro al metro quadrato, se c’è da fare i lavori. In zona Saione si scende a 1800/2000 euro al metro quadrato per il nuovo; 1500/1700 euro per il ristrutturato e 1200/900 euro per alloggi da ristrutturare. Prezzi leggermente più bassi in Via Tortaia dove con 1700/1900 euro si compra una casa da inaugurare e si scende anche a 800/1100 euro per quelle da ristrutturare. Si risale invece se si cerca in via Trento e Trieste, o in via XXV Aprile: in via Tribunale l’esborso è di 2000-2300 euro al metro quadrato mentre nell’area di Palazzo d’oro siamo sui 2400-2600 euro. Sempre riferito al nuovo; e anche il ristrutturato 2000 euro al metro quadrato sono necessari. In zona Pescaiola si va dai 1700/2000 euro per il nuovo ai 700/1000 per quel ha bisogno di ristrutturazione; stessa cosa più o meno a San Leo, dai 2000 ai 1200; un po’ sopra in zona centro affari, dai 2000 ai 1300. A Battifolle siamo 1600/1800 per il nuovo e 1000/1200 per le case da ristrutturare, passando per i 1700 per quelle appena ristrutturate.

A concludere con altre zone assai abitate Santa Firmina (dai 2200 euro al metro quadrato agli 800); Olmo (2000/900); Quarata (1900/800); Ceciliano (2000/1300); Rigutino (2000/ 700).