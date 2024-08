PO Valdarno, il dottor Ugo Pezzotti nuovo direttore di Nefrologia e Dialisi

Arezzo, 2 agosto 2024 – Conferito l’incarico di direttore UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) di Nefrologia e Dialisi del P.O. del Valdarno al dottor Ugo Pezzotti. Si tratta di un incarico all’insegna della continuità, visto che il dottor Pezzotti - la cui nomina sarà operativa a partire dal 16 agosto - è dal 2008 in forza alla UO Nefrologia e Dialisi dell’ospedale La Gruccia di Montevarchi. Laureatosi in Medica e Chirugia a Siena nel 2001, si specializza, sempre a Siena, in Nefrologia nel 2006.

Dal 2001 al 2004 ha lavorato in Medicina Interna e al centro di Diagnosi e Cura dell'Ipertensione arteriosa al Policlinico le Scotte di Siena. Tra il 2003 e il 2006 ha svolto incarichi di guardia medica presso l’USL 7 di Siena, l’USL di Grosseto e l’USL di Sondrio. Nel 2007 lavora prima a Empoli e poi a Pistoia nel reparto di Nefrologia. Come detto, dal 2008 è stato dirigente medico dell'UO Nefrologia e Dialisi dell'ospedale di Montevarchi.

“Sono molto contento di questa nomina - spiega il dottor Ugo Pezzotti - anche perché sono assegnato in un contesto ospedaliero che conosco da anni e che ho contribuito, insieme a validissime colleghe e validissimi colleghi, a far crescere. Sono onorato e orgoglioso della fiducia riposta in me dalla direzione aziendale.

Ci sarà da rimboccarsi le maniche, ma l’obiettivo sarà quello di crescere ancora nello sviluppo del reparto mettendo sempre al centro gli assistiti”.

“Il dottor Pezzotti è un professionista stimato che conosce il territorio, e quindi le esigenze di salute delle persone che vivono lì - sottolinea il direttore generale Antonio D’Urso - Credo sia la figura adatta a ricoprire questo delicato incarico, e il fatto che lavori già da anni in quel reparto è garanzia di continuità assistenziale che è sempre auspicabile e, soprattutto, nell'interesse degli utenti”.