Pnrr, il Pd lancia l’allarme: "Con i tagli si bloccano i cantieri sulle palestre scolastiche"

Arezzo, 7 agosto 2023 – ”Abbiamo già segnalato qualche tempo fa i rischi sui fondi Pnrr rappresentati dal governo Meloni. Purtroppo il recente intervento dei parlamentari toscani Pd conferma le nostre previsioni".

Matteo Bracciali, segretario comunale del Partito democratico, punta il dito sui rischi legati ai ritardi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Provincia di Arezzo rischiano sei interventi, di cui il tre nel capoluogo non hanno ricevuto per i fondi Pnrr gli acconti previsti, o li ha ricevuti in maniera parziale, quindi i progetti rischiano di essere rimandati.

"Gli interventi ad Arezzo – spiega Bracciali – riguardano l’Itis di Arezzo Galilei, il liceo Vittoria Colonna, il liceo Petrarca e il Convitto Nazionale. Tali mancati stanziamenti, vanno ben oltre i finanziamenti cancellati di recente e riguardano l’incapacità di gestione di fondi comunitari, una cosa ancora più grave".

Bracciali punta il dito non solo sul governo Meloni ma anche sulla giunta Ghinelli: "C’è una colpevole assenza nel difendere gli interessi della nostra città – continua il segretario comunale dei dem – Ghinelli e la sua giunta in passato sempre pronti alla polemica politica con i governi si centrosinistra, oggi invece molto teneri con la propria parte politica, nonostante il rischio di vedere ritardi di milioni di euro per gli aretini".

L’affondo non si ferma: "Una giunta di destra, quella di Ghinelli, che aveva fatto dell’aretinità e del facciamo tutto da noi un mantra, che a oggi si sta rivelando sempre più un illusione che sta travolgendo Arezzo, tra bandi persi, ritardi nei cantieri, incapacità politica di incidere quando conta" conclude Bracciali.

L’allarme lanciato sabato dal Pd, con una conferenza stampa dei parlamentari toscani è respinto con forza da Fratelli d’Italia: "Le accuse di ritardi relativi al trasferimento delle anticipazioni agli interventi delle palestre della Regione Toscana nell’ennesimo grido di allarme del Pd, sono infondate e pretestuose: nessun rallentamento dei cantieri, si tratta di uno scorrimento di graduatorie di febbraio e marzo 2023. Il governo non è in ritardo avendo già avanzato la richiesta di trasferimento al Mef accordata ieri".

"Quindi nessun cantiere bloccato, perché queste risorse sono trasferite a titolo di anticipazione e consentono agli enti di avviare la progettazione", concludono i parlamentari toscani di Fdi.