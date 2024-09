Pizza speciale in crociera. La sfida della Conserveria

I ragazzi speciali de La Conserveria partono in crociera per i Best world pizza champions. La brigata di pizzaioli è partita ieri mattina da Venezia dopo un periodo di allenamento nel quartier generale dell’associazione a Castiglion Fiorentino. Le tappe a bordo della nave saranno Bari, Mikonos, Santorini e Olimpia ma il vero viaggio sarà la sfida alla quale prenderanno parte circa 100 partecipanti per darsi sfida a suon di mattarello e teglie. Dalla torre del Cassero sono partiti cinque componenti-chef del laboratorio di trasformazione alimentare pensato per la formazione dei ragazzi con disabilità intellettiva e autismo. La squadra è capitana da Flavio Carmignani insieme alla mascotte Crystal e le veterane, le due Giulia e Alice.

E dalla Valdichiana porteranno i sapori nel Mediterraneo: primo tra tutti l’aglione e il suo sugo la cui preparazione è ormai uno dei piatti forti dei ragazzi e delle ragazze de La Conserveria. E insieme al re della vallata del Clanis ci saranno anche le solite leccornie dei ragazzi che porteranno in mostra sul palcoscenico della nave.

"Oggi parte un’avventura emozionante per noi – ci spiega Sara Rapini, presidente dell’associazione – saremo in compagnia degli amici dell’Associazione italiana pizzaioli Salento, per noi sarà un’opportunità unica per divulgare e far conoscere i nostri prodotti al di fuori dei nostri confini". Come ricorda Rapini: "Il nostro progetto è sempre quello di dedicarci alla trasformazione alimentare in modo ecologico e sostenibile, parallelamente all’inclusione sociale di ragazzi con disabilità intellettiva e autismo".

Oltretutto sarà anche un momento prezioso per sensibilizzare i partecipanti alla raccolta fondi de La Conserveria per l’acquisto di un food truck: "Voglio sostenere il nostro progetto “Mettiamo le ruote al laboratorio La Conserveria“ - aggiunge Rapini - per ora abbiamo raccolto circa 30mila, grazie sopratutto alle donazioni di tante grandi aziende, ma anche tanti amici". L’obiettivo va avanti ma è molto ambizioso e servono ben 100 mila euro per il grande acquisto. Ma sono tanti gli obiettivi che bollono in pentola: "Anche per il Natale 2024 abbiamo una bella idea ma diremo tutto al nostro ritorno", ci dice Rapini, senza dare spoiler.

"La nostra partecipazione ai campionati di pizza è un’occasione per mostrare la qualità dei nostri prodotti che nascono per condividere un messaggio di inclusione e sostenibilità sociale, dimostrando che anche i progetti dedicati alle persone con disabilità possono eccellere e fare la differenza".