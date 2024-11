Più treni anche da Casentino e Valdichiana

AREZZO

Il Natale viaggia anche in treno. In partenza le corse speciali da Casentino e Valdichiana direzione "Arezzo città del Natale". A partire da domenica, per tutte le domeniche fino al 22 dicembre, corse speciali per collegare in treno il Casentino e la Valdichiana. È questo "il regalo" del trasporto ferroviario toscano (Tft spa) e del gruppo La ferroviaria italiana (Lfi). Dopo il successo delle due corse sperimentali dello scorso anno, il progetto è cresciuto e ambisce a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno raggiungere Arezzo dal Casentino e dalla Valdichiana nei giorni "caldi" del Natale. I treni del Natale di Tft partiranno da Stia alle 14.25, da Subbiano alle 16.10 e da Sinalunga alle 14.45. Per il ritorno, i treni da Arezzo sia verso Stia che verso Sinalunga partiranno alle 19. Le fermate intermedie nella linea verso Stia sono: Pratovecchio, Porrena, Poppi, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Subbiano, Capolona e Giovi; mentre quelle verso Sinalunga sono Pescaiola, Civitella Badia al Pino, Albergo, Monte San Savino, Lucignano e Foiano della Chiana.

Oltre alle due corse principali, un’altra partenza è prevista da Arezzo alle 15.39 con arrivo a Subbiano alle 15.59, mentre da Subbiano il treno partirà alle 16.10 per arrivare nel capoluogo aretino alle 16.29. Come in tutte le linee della rete Tft, inoltre, anche per il treno della Città del Natale, è attiva la modalità di acquisto ‘Pay and go’, una soluzione per l’acquisto dei titoli di viaggio con carta contactless. I biglietti sono acquistabili online dal sito di Tft www.trasportoferroviariotoscano.it e, nei giorni precedenti alle domeniche, nelle biglietterie automatiche e nei Ticket Point della rete Tft. "Abbiamo deciso di replicare il modello dei treni speciali del Natale – afferma Bernardo Mennini, presidente Lfi – aumentando l’offerta rispetto allo scorso anno. Ci auguriamo che anche questa volta tante persone scelgano il treno per raggiungere comodamente e in modo sostenibile la Città del Natale. Noi crediamo fortemente nel concetto di squadra: se ognuno mette a disposizione le idee e le professionalità per realizzarle creiamo sviluppo e valore per tutti".

"Il servizio offerto dai nostri treni – sottolinea Maurizio Seri, amministratore unico di Tft spa – ha l’obiettivo di migliorare ancora di più un’idea vincente come quella della Città del Natale, promuovendo il turismo natalizio ad Arezzo. In questo modo rafforziamo anche la nostra idea di mobilità smart e sostenibile, al servizio dei cittadini e finalizzata a ridurre al massimo l’impatto ambientale".