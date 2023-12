Più Sangiuliano che Sant’Angelo: finisce 3-1

Il derby lombardo del girone D di serie D tra Sant’Angelo e Sangiuliano City, divenuto di particolare importanza per la precaria posizione di classifica nella quale si sono venute a trovare le due contendenti, entrambe impegnate nella lotta per sfuggire ai play out, offre un ampio sorriso ai milanesi che si impongono con un prezioso 3-1 in rimonta e lascia a mani vuote i lodigiani che non riescono a sfruttare il fattore campo.

La "sfida tra Santi" propone un avvio di buona caratura.

Entrambe le squadre vogliono raccogliere punti preziosi per consolidare la loro classifica e cercano di fare gioco per mettere in difficoltà gli avversari. Il risultato si sblocca al 22’, quando i rossoneri trovano il guizzo vincente con Gobbi, che sembra lanciare i padroni di casa verso il desiderato successo.

I gialloverdi di mister Ciceri hanno però il merito di non disunirsi e di portarsi subito in avanti per raddrizzare la situazione. Gli sforzi dei milanesi non tardano a portare i loro effetti e al 36’ Makni insacca la rete dell’1-1 che accompagna le due contendenti al riposo.

Sulle ali dell’entusiasmo per il pareggio, gli ospiti colorano di gialloverde la ripresa e ancora con Makni all’11’ e con Palesi al 31’ siglano la doppietta che vale tre punti dorati.

La sedicesima e penultima giornata di andata si concluderà a partire dalle 14.30 con due posticipi. In campo anche il Fanfulla, che in casa di un Lentigione in corsa per i play off dovrà dare il massimo per tornare a casa con il risultato positivo necessario per mantenere a distanza le ansie dei play out. Dal punto di vista del gioco il Fanfulla sta crescendo ma i pubnti sono ancora pochi e l’equilibrio in coda non manca.

Luca Marinoni