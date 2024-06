Più polizia sulle strade: ecco il piano. Aumento delle pattuglie in un anno

di Massimo Bagiardi

Un primo passo concreto per contrastare un fenomeno che, anche alla luce degli ultimi casi riscontrati, sta purtroppo espandendosi a macchia d’olio. Parliamo dei furti che in tutto il aretino soprattutto nelle ultime settimane sono purtroppo aumentati, i tre episodi principali che hanno visto loro malgrado protagonisti il punto Snai di Terranuova, il negozio di articoli per ufficio di Montevarchi e il centro Tim sulla regionale 60 nel comune di San Giovanni, con un conto finale per decine di migliaia di euro tra merce rubata e danni alle strutture, hanno suonato come pericoloso campanello d’allarme.

A seguito di una riunione in prefettura ad Arezzo, il questore ha assicurato che entro l’anno verrà potenziato il commissariato di Polizia di Stato di Montevarchi che da tantissimo tempo ormai chiude alle 20. A oggi, infatti, esiste una sola pattuglia nelle ore notturne che gravita attorno a tutto il e grazie a questa intesa saranno inseriti nuovi turni soprattutto nei momenti dell’intera giornata dove, numeri alla mano, i ladri sono soliti agire.

Non c’è una data precisa su quando tutto questo potrà essere messo a disposizione della cittadinanza ma, intanto, il lavoro delle forze dell’ordine va avanti con l’obiettivo di poter arginare non soltanto bande organizzate, come nel caso dei tre episodi sopra citati, ma anche la micro criminalità che soprattutto nel comune di San Giovanni, tra la fine di maggio e i giorni nostri, ha avuto un preoccupante incremento di casi perpetrati ai danni di commercianti, perlopiù, nel centro storico. Già da tempo è stata rafforzata la videosorveglianza in tutto il territorio e, proprio negli ultimi giorni, si è andati ad aumentare il numero di questi "occhi virtuali" all’interno di viale Gramsci, già finita agli onori della cronaca a metà del mese scorso con una spaccata in un negozio di acconciature donne, e nelle vicinanze dell’istituto comprensivo Masaccio.

Non soltanto la zona nord è stata teatro di furti, circa 20 giorni fa se ne sono registrati tre, probabilmente riconducibili ad un solo soggetto, che hanno riguardato un’altra parrucchiera e un barbiere di via Piave oltre che uno dei negozi dell’antico forno Canu, quello di via Garibaldi, già "visitato" in un altro paio di occasioni anche nel punto vendita vicino allo stadio Fedini.

E come non ricordare, poi, l’episodio dell’inizio di questa settimana in via Roma che ha portato soltanto danni, e nessun euro in tasca al malvivente, per un gestore di una pizzeria da asporto. Il rafforzamento della vigilanza su strada, oltre a quanto compiuto sul territorio di San Giovanni, ci si augura possa combattere concretamente questo fenomeno.