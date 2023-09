"Più forti insieme". La grande festa Ascom per celebrare le nozze fra Arezzo e Firenze

È arrivato in Valdarno anche il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli per festeggiare alla Villa La Palagina l’unificazione delle due Confcommercio territoriali di Firenze e Arezzo. Insieme a lui, a celebrare il traguardo dell’associazione di categoria sono intervenuti anche i presidenti della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e di Arezzo-Siena Massimo Guasconi e molti altri rappresentanti del mondo economico e istituzionale delle province di Firenze e Arezzo, oltre agli imprenditori del terziario della zona. Presenti, tra gli altri, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, i sindaci di Montevarchi Silvia Chiassai e San Giovanni Valdarno Valentina Vadi. A riceverli c’erano il presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo Aldo Cursano, il vicepresidente Francesco Butali con gli altri membri del consiglio direttivo interprovinciale, il direttore generale Franco Marinoni e l’intero staff tecnico-sindacale. "Con questa serata di festa abbiamo voluto sancire il processo di unificazione delle Confcommercio provinciali di Firenze e Arezzo, che ora costituiscono una sola realtà associativa aggregata - ha spiegato il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - è stato un percorso complesso ma entusiasmante, intrapreso a partire dal 2017, per esaltare le eccellenze dei due territori. Finora le aggregazioni erano avvenute per risolvere la debolezza di un territorio, ad opera di un soggetto più forte che si faceva carico dei problemi di uno, limitrofo, più debole. La nostra invece è stata la libera scelta di sviluppo di due organizzazioni sane, forti ed entrambe vivaci. Il risultato è che ora gli imprenditori delle province di Firenze ed Arezzo possono contare su una delle più grandi Confcommercio territoriali d’Italia, anche per numero di associati (oltre 15mila)".