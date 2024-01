Più bus nei weekend invernali. Bando di gara per il servizio: "Una città più accessibile"

Bando di gara per il Trasporto pubblico locale a domanda debole. Lo sta per avviare il comune di Cortona.

Tra i criteri: più forza al trasporto pubblico locale, più autobus anche nei fine settimana durante il periodo autunno-inverno-primavera, integrazione dell’offerta ferro-gomma sulla base degli accordi del biglietto intermodale con Trenitalia. La norma regionale delega le amministrazioni alla ricognizione definitiva dei servizi nelle aree a domanda debole. L’assessorato ai trasporti del Comune di Cortona ha effettuato uno studio dedicato a questo aspetto. La proposta progettuale della rete dei servizi di Tpl di competenza comunale che sarà oggetto del bando, oltre alla conferma e stabilizzazione dei livelli di servizio dello stato attuale, è finalizzata a realizzare l’estensione del servizio festivo a tutto l’anno, anziché ai 14 giorni festivi del solo periodo estivo.

La gara premia quelle offerte che andranno a potenziare le corse da e verso l’ospedale di Fratta.

"L’obiettivo principale di questo potenziamento è offrire alla cittadinanza e ad una popolazione turistica, sempre più presente anche nei mesi invernali, un efficace servizio di trasporto pubblico che migliori l’accessibilitàà e al contempo incentivi un sistema di mobilitàà più sostenibile – conferma l’assessore ai trasporti Silvia Spensierati (nella foto) - con questo progetto andiamo a dare una risposta migliore agli utenti del trasporto su autobus anche nei mesi invernali". Tra i focus il potenziamento dell’interscambio con l’offerta del servizio ferroviario disponibile in corrispondenza delle stazioni di Camucia e Terontola, rafforzando così le opzioni del biglietto intermodale "Cortona Link" presente sui sistemi di vendita di Trenitalia.

"Anche questo è un risultato concreto che darà ancora maggiore forza al progetto di mobilità sostenibile e di una città sempre più accessibile che abbiamo perseguito in questi anni – speiga ancora Spensierati - a un anno dal lancio dall’opportunità del ticket intermodale treno più bus, i numeri dei biglietti ‘Cortona centro storico’ sono interessanti, segno che abbiamo dato una risposta concreta agli utenti". Il bando di gara, valido per i prossimi due anni (con possibilità di proroga per un altro biennio), supera il milione di euro e obbliga il gestore ad aderire al sistema tariffario regionale.