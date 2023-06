Piscine: Castiglioni l’ultima spiaggia Ma il Crocodile al via già da luglio

di Luca Amodio

E’ ormai da qualche giorno la frase per eccellenza che rimbalza sui gruppi whatsapp. "Ma oggi si va in piscina?". Un interrogativo, d’altronde, imposto dai 30 gradi e passa. Già perché, dopo le montagne russe meteorologiche delle prime settimane del mese, le temperature adesso quelle sono degne di un’estate che si rispetti: una rinfrescata a fine giornata è ormai bramata da chiunque. E allora si passa alla seconda domanda: "dove?". Già perché negli ultimi anni, il covid ha un po’ ridisegnato la mappa dei "mari della Valdichiana". Tra le oasi rimaste, nonché la prima a ripartire, c’è la piscina di Castiglion Fiorentino: la struttura comunale, nei pressi del palazzetto dello sport Meoni, gestita dalla Virtus Buonconvento che dal 10 giugno scorso ha aperto la sua stagione estiva. "Adesso c’è una buona presenza di persone, dai bambini dei vari campi estivi alle famiglie, anche se le settimane precedenti erano state drammatiche per il maltempo", ci racconta Simone Fabbrini uno dei consiglieri della Virtus Buonconvento che gestisce la piscina da qualche anno. Ma insomma, un bilancio roseo, parentesi meteo apparte, anche grazie al ventaglio delle varie attività proposte: "facciamo sia attività di fitness, che corsi di nuoto, ma anche attività agonistica: dal nuoto pinnato a quello di salvamento, e così via", spiega Fabbrini. A condividere l’oligopolio delle piscine chianine, quelle comunali, c’è Marciano della Chiana: o meglio, ci sarà. Sì perché ancora l’Acquapark Crocodile, "la piscina con gli scivoli", non è aperta al pubblico anche se il D Day è previsto per i primi del mese di luglio. Diversa sorte invece la piscina di Cortona, Monti del Parterre, chiusa nel 2020, nel mezzo del tornado pandemico, che anche per la stagione 2023 rimarrà inattiva.

Per la struttura, costruita nel 2004 da privati, e adesso di proprietà del comune, era stata aperta una manifestazione d’interesse. E’ poi chiusa anche la piscina pubblica all’aperto di Foiano della Chiana. Anno scorso aveva regolarmente aperto i cancelli con l’inizio di giugno ma quest’anno invece rimarranno chiusi in vista del cambio di gestione della struttura. Dal prossimo anno l’obiettivo è quello di riprendere le attività, ci dicono gli amministratori. Continuando il tour per la Valdichiana, nessuna piscina comunale nemmeno a Lucignano. Stessa storia a Monte San Savino a Civitella in Val di Chiana: zero piscine pubbliche.