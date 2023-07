Piscine ad Arezzo, da 3 a 12 euro per un tuffo. Ecco la mappa dei prezzi

Arezzo, 5 luglio 2023 – Per chi non è ancora partito, per chi le vacanze le passerà ad Arezzo, oppure per rinfrescarsi senza fare chilometri, vasche, lettini e ombrelloni sono anche in città. C’è chi de "Il mare di Arezzo" ha fatto uno slogan pubblicitario inossidabile negli anni e chi punta tutto sulla convenienza del biglietto d’ingresso per trascorrere qualche ora in relax. E’ la stagione delle piscine e sia in città che in provincia l’offerta è vastissima.

Il tuffo più economico? Si fa con 3 euro e 50 centesimi. Ma per il comfort di un lettino o un ombrellone, negli impianti aretini il costo si aggira intorno a 10 euro. Con prezzi che salgono di un paio di euro nel fine settimana. Vediamo nel dettaglio la mappa delle struttura già operative in città.

Le Piscine Florida in via Buonconte da Montefeltro sono aperte tutti i giorni con orario 9-19, dal lunedì al venerdì: gli adulti pagano 10 euro, 7 i biglietti di ingresso ridotti. Sabato e domenica il costo del ticket sale rispettivamente a 12 e 8 euro. Ma ci sono anche abbonamenti e ingressi ridotti nel pomeriggio dello stesso giorno per chi arriva dopo le 14.

Lettini e ombrelloni sono gratuiti alla Catona e compresi nel costo del biglietto di ingresso. Qui salti e scivoli attirano ragazzi e bambini di ogni età. E sempre qui si organizzano anche i summer camp per i bambini, settimane di campi solari da prenotare in piscina.

Al Blue Team il Multiparco di via Tarlati la piscina è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18,30. L’impianto è dotato di piscina, campi da calcetto, da beach Volley e una serie di gonfiabili per bambini.

L’ingresso in piscina nei giorni della settimana (feriali) costa solo 3,50 euro e sale a 5 nel fine settimana ma poi si paga per avere lettini e ombrelloni. Tradotto, significa che in questa struttura il solo ingresso è più economico rispetto ad altri impianti, tuttavia per la comodità di sdraiarsi al sole o all’ombra occorre pagare e il prezzo in questo caso aumenta uniformandosi agli altri impianti.

Non solo in città , ma anche in tutta la provincia è possibile rinfrescarsi dalla calura con un tuffo in piscina. È aperta dalle 9 alle 19 ogni giorno la piscina comunale di Castiglion Fiorentino. Ha in programma di riaprire i battenti intorno a metà luglio l’Acquapark Crocodile di Monte San Savino, attrezzato con scivoli, onde e giochi per bambini. In questo caso, il biglietto di ingresso sale: dal lunedì al venerdì costa 12 euro per gli adulti che diventano 15 nel fine settimana.

La Piscina Molino delle Rocche di Talla tutti i giorni propone un tuffo nelle acque cristalline al fresco del Casentino, oasi di pace e tranquillità immersi nel verde delle colline. A Bucine è ripartita anche l’attività delle piscine La Chiocciola . Alle porte di Arezzo c’è il Camping di Ruscello.

Vallata che vai impianto che trovi. Fa orario 9,30-19 la piscina Las Vega s di San Giovanni Valdarno, a Sansepolcro c’è l’acquapark Pincar. Per tutti gli impianti esistono biglietti feriali e festivi, ticket ridotti per bambini e ingressi scontati pomeridiani e poi c’è sempre la possibilità di fare abbonamenti. A completare l’offerta, ci sono i bar attrezzati per pranzi veloci e merende a base di gelato. Tutto per concedersi una mini-vacanza senza muoversi da casa.