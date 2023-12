Pifferi, muse e zampogne. La musica invade l’Aurora

Torna il consueto appuntamento con la musica tradizionale con il festival "Pifferi, muse e zampogne". Da oggi a domenica al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo e, con un evento speciale presso il teatro comunale di Bucine, si rinnova l’appuntamento con uno dei festival storici nel panorama della musica popolare italiana diretto da Silvio Trotta e organizzato dall’Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo. "Quando nel 1995, insieme a Stefano Tartaglia e Sergio Nenci "Cico", iniziai "Pifferi, muse e zampogne"- dice Silvio Trotta- avevo con me solo l’entusiasmo, una piccola pedana e cento sedie. Poco per organizzare un festival, pochissimo per un festival a tema, niente per una città difficile da coinvolgere…ma"… ma il soffio vitale degli strumenti ad ancia, filo rosso che attraversa da sempre la rassegna, ha coinvolto, ammaliato ed emozionato negli anni sempre più pubblico ed artisti di altissimo livello sono stati felici di esibirsi nella semplicità originaria di uno spazio libero difeso dalla creatività di un "musicante " in continua ricerca". Il festival si aprirà stasera alle 22 con la selezione nazionale Suonare@Folkest 2024 "Premio Alberto Cesa" con tre diverse proposte artistiche che si confronteranno nella storica sede del Circolo Aurora di Arezzo. Storica perché proprio ad Arezzo, al Circolo Aurora, si svolse la primissima serata del concorso Suonare@Folkest nell’anno 2000. Un inizio fortunato, al quale hanno fatto seguito 23 edizioni sempre caratterizzate da un’elevata qualità musicale. Davanti alla giuria presieduta dal direttore artistico di Folkest, Andrea Del Favero, saliranno sul palco: Kosmiz, Ars Antiqua World Jazz Ensemble e I Julia Station. Domani alle 22 la serata si aprirà con L’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Sabato 9 dicembre alle 22 un grande ritorno sul palco del Circolo Aurora: Unavantaluna-Cumpagnia di Musica Siciliana. Un ensemble di quattro musicisti uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni popolari della loro terra. La rassegna si chiude con un evento speciale presso il Teatro Comunale di Bucine in collaborazione con Diesis Teatrango Compagnia Teatrale. Domenica 10 dicembre alle ore 18 si esibirà EtnoMuSa l’orchestra di musica etnica dell’Università Sapienza di Roma diretta da Francesco Berrafato con il concerto "Storie e Culture attraverso la musica popolare". A dieci anni dalla fondazione l’orchestra vuole ripercorrere l’attività di ricerca attraverso un viaggio nei suoni della musica etnica. Ingresso liberoall’Aurora con tessera Arci.