Pietro Grasso oggi ospite alla Petrarca

Pietro Grasso, ex presidente del Senato della Repubblica italiana dal 2013 al 2018, sarà presente questa mattina a Montevarchi ospite d’eccezione dell’Istituto comprensivo Francesco Petrarca. Presenterà il suo libro "Il mio amico Giovanni" rispondendo a tutte le domande che saranno poste dagli studenti nel corso di questo incontro. Pietro Grasso, nato a Licata in Sicilia nel 1944, ha ricoperto il ruolo di leader del movimento politico Liberi e Uguali, da lui fondato, ed è sempre stato impegnato nella lotta alle mafie venendo, nel 2005, nominato anche procuratore nazionale antimafia. Alle 11, all’interno del circolo ricreativo delle Stanze Ulivieri a Montevarchi, porterà a conoscenza quanto realizzato nel corso degli scorsi mesi e sarà un’altra preziosa occasione di confronto, nonché di riflessione, sui grandi temi della legalità a tre mesi dall’incontro del gennaio scorso, sempre al cospetto dei ragazzi delle classi terze della scuola media, tenuto dall’ex senatore Sandro Ruotolo. Il libro "Il mio amico Giovanni" scritto dallo stesso Grasso con la prefazione di Roberto Saviano parla della sua amicizia con Giovanni Falcone, e delle tante battaglie vissute accanto al giudice, nel trentennale della strage di Capaci. Sarà accompagnato dal suo portavoce Alessio Pasquini e l’incontro servirà per sensibilizzare i giovani sulla cultura della legalità e della responsabilità civica affinché acquisiscano quanto di negativo possa produrre la criminalità organizzata all’interno della società.

M.B.