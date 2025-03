Pierino e il lupo . L’apprendista stregone oggi al Dovizi

Oggi alle 16.30 al Teatro Dovizi di Bibbiena, va in scena Pierino e il lupo - L’apprendista stregone di Sergei Prokofiev, versione quintetto di fiati e voce narrante con le illustrazioni di Paolo Moretti. Pierino e il lupo negli anni è divenuta una delle opere più famose di Prokofiev, si tratta di una fiaba musicale che si iscrive perfettamente nella tradizione delle favole russe nelle quali, solitamente, il mondo animale, acquisendo il dono della parola e dell’intelletto, interagisce con il mondo umano. La grandezza e la fortuna di quest’opera, divertente sia per i grandi che per i piccoli, la possiamo trovare proprio nella sua semplicità. Il fatto che il genere sia dichiaratamente una fiaba, o favola sinfonica (con voce narrante) rende questo lavoro del compositore russo particolarmente a misura di bambino. Ci immergiamo in una fantasiosa dimensione fiabesca, spoglia da pretese e predicati morali, capace di abbracciarci totalmente con la sua disarmante semplicità. Allora, forse, è proprio questa l’opera che per eccellenza potremmo definire con Kant un "bel giuoco di sensazioni", capace di acchiapparci per la sua piacevolezza ma, forse capace anche di muovere il nostro giudizio del bello estetico.