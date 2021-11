Anghiari, 8 novembre 2021 - Anghiari sul tetto d'Europa. A dirlo è la CNN. La celebre emittente e agenzia d'informazione statunitense ha infatti da poco realizzato una classifica con le piccole città più belle d’Europa pubblicandola nella sezione "travel" del sito internet. Proprio qui appaiono le 15 mète elette e, nella lista, figurano anche due gioielli italiani ricchi di storia e meraviglie, ma soprattutto perfetti per chi non ama i luoghi presi d’assalto dai turisti: Anghiari e Mazara del Vallo, in Sicilia.

Anghiari, già annoverata tra i borghi più belli d’Italia, si aggiudica il quarto posto. "In bilico su una collina vicino al confine tosco-umbro, Anghiari è una delizia: una piccola città murata che si arriccia su se stessa mentre si aggrappa al paesaggio. – così la CNN descrive il borgo – È un labirinto pedonale di vicoli e strade sulle montagne russe, pieno di grandi palazzi costruiti dai misteriosi e mercenari “uomini d’arme” che vivevano qui nel periodo rinascimentale. Scopri di più su di loro al Museo della Battaglia di Anghiari, che ripercorre la storia di un’importante battaglia medievale avvenuta nella pianura fuori città".

E proprio il Museo della Battaglia di Anghiari, attraverso i canali social, ha rilanciato con parole di grande soddisfazione l'articolo della CNN Travel.

Ecco la classifica completa delle piccole città più belle d'Europa:

Giethoorn (Paesi Bassi) Guimarães (Portogallo) Roscoff (Francia) Anghiari (Toscana) Nauplia (Grecia) Mostar (Bosnia-Erzigovina) Mazara del Vallo (Sicilia) Clovelly (Regno Unito) Dinkelsbühl (Germania) Korcula (Croazia)