Piazza Saione: sì del comitato: "Soddisfatti del progetto"

di Gaia Papi

AREZZO

"La vicenda di Saione dimostra quanto è importante la partecipazione attiva dei cittadini che in questo modo possono intervenire su decisioni già prese e modificarne l’esito". E’ soddisfatto il comitato di Saione dopo l’annuncio, da parte della vicesindaco Lucia Tanti che i finanziamenti Pnrr, quasi 1 miliardo e mezzo, sono arrivati, ma soprattutto che il progetto iniziale di riqualificazione della piazza è stato modellato accogliendo le richieste dei cittadini. "Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione e vogliamo ringraziare quanti ci hanno sostenuto in questo periodo di confronto, studio e proposte. L’amministrazione, a cui riconosciamo di essere stata disponibile al confronto e per questo ringraziamo, ha migliorato il progetto ascoltando i cittadini che vivono il territorio e che meglio di chiunque altro conoscono le esigenze e i problemi e anche i pregi e le ricchezze ambientali e umane dei luoghi" scrive il comitato in una nota.

"Questo percorso partecipato che ha riunito così tante persone intorno ad un obbiettivo, la salvaguardia degli 11 alberi e la contrarietà ad una strada al posto di un’area pedonale, è stato arricchente e prezioso per tutti noi. Ci siamo ritrovati spontaneamente come collettività a dover respingere un progetto che avrebbe stravolto la vivibilità non solo della piazza ma dell’intero quartiere e questo abbiamo fatto in modo civile e pacifico, con la forza della ragionevolezza e la certezza di poter proporre un’alternativa".

Un comitato che non scomparirà dopo l’obiettivo raggiunto, "Ma andrà avanti senza disperdere la forza dell’unione per rendere Saione ancora più bello ed accogliente. Di nuovo grazie a tutti i 3.200 donne e uomini che firmando la nostra petizione hanno dato una nuova vita ai nostri alberi e al nostro quartiere". "Ora avanti", come aveva scritto la vicesindaco Tanti.

"Saione avrà una piazza degna di questo nome, con un’area verde ampia quasi il doppio rispetto a quella esistente, nella quale rimarranno gli alberi e le aiuole. Una piazza non più delimitata da strade. Il percorso partecipativo del Comune ha dato i suoi frutti".