Piazza Giotto: c’è l’ok della Giunta per il progetto di ristrutturazione

Arezzo, 11 aprile 2023 – La giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla ristrutturazione di Piazza Giotto.

Un passaggio ulteriore rispetto alla delibera già assunta a dicembre per procedere alla gara di affidamento dei lavori, necessario per la revisione dei prezzi, pur mantenendo l'importo complessivo del quadro economico del progetto pari a 1.523.200 euro.

Il progetto prevede la demolizione dei muretti per l'ampliamento delle aiuole attuali, della fontana e delle pavimentazioni esistenti. La nuova piazza sarà caratterizzata da pavimentazioni in lastre di gres, da aiuole con piantumazione di nuove alberature e arbusti, da un impianto di pubblica illuminazione, da percorsi pedonali conformi a quelli già esistenti in via Giotto e da nuovi arredi urbani.

Il progetto prevede l'intervento di ampliamento dell'attuale sagrato del Sacro Cuore e la ridefinizione della simmetria della piazza in particolare nell'area antistante la chiesa. “Si procede quindi alla riqualificazione di una zona importante della città con un intervento che riporterà la piazza al suo ruolo di spazio privilegiato di incontro e aggregazione.

Particolare attenzione sarà riservata anche al verde grazie all'ampliamento delle aiuole attuali e alla sistemazione delle alberature già esistenti. Vorrei puntualizzare che come già espresso in Consiglio comunale tali alberature saranno mantenute, con particolare attenzione per quelle più importanti e storiche, mentre verranno risistemate quelle parallele a viale Giotto che hanno necessità di una revisione.

Intendiamo andare in gara d'appalto dei lavori entro il mese di maggio in maniera tale da rispettare la scadenza di luglio per la firma del contratto con l'impresa esecutrice”, ha dichiarato l'assessore Alessandro Casi.