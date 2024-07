Piazza Cavour domenica diventa un tavolo da gioco

Domenica a San Giovanni, l’intera piazza Cavour si trasformerà in un grande tavolo da gioco in cui appassionati, esperti o semplici curiosi potranno sfidarsi a colpi di dadi, carte e strategie. E’ in programma, dalle ore 17 alle 21, un pomeriggio dedicato a Fallout, Minerim, D&D e tanti altri giochi a cura della Pro Loco (nella foto il presidente Angelo Bonadio) in collaborazione con Ottava Brigata, Cronache di Ruolo e Mist Games e con il patrocinio del Comune di San Giovanni. Chiunque vorrà potrà sedersi a uno dei tavoli posizionati nell’elegante piazza e mettersi alla prova, gratuitamente, immaginare e costruire nuovi mondi, studiare e ponderare le proprie ‘mosse’ e quelle altrui. Un’ampia selezione di sfide appassionanti e momenti indimenticabili, un’occasione di intrattenimento e di condivisione.