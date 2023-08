Piazza Berta sta cambiando pelle Città nel periodo clou degli eventi

di Claudio Roselli

La città è entrata di fatto nel periodo clou dell’anno, quello che comprende anche le rievocazioni rinascimentali e che ha allungato il periodo di svolgimento da due a tre settimane. Primo atto alle 9 di ieri mattina, con il trasferimento del dodecaedro dallo spazio centrale di piazza Torre di Berta alla fontana di piazza Garibaldi, che sarà per circa un mese la sua dimora provvisoria. Come noto, l’opera raffigurante il poliedro con all’interno una pianta di gelso – concessa dalla famiglia Mercati, titolare della nota azienda Aboca – è presenza fissa nella piazza centrale dalla fine di marzo del 2022, tanto da essere diventata il nuovo simbolo della città.

Fino a lunedì mattina, la piazza assumerà di nuovo l’aspetto che ha tenuto per molti anni, poi inizierà il montaggio dei tre ordini di tribune, per una capienza totale di quasi 900 spettatori, che si concluderà mercoledì; nella giornata di giovedì il collaudo e già venerdì 25 agosto ecco il primo grande evento rientrante nel programma di Berta Music Festival, la rassegna che il gruppo de "I Citti del Fare" ha allungato a quattro giorni: aprirà la serie il noto Dj Matrix, poi sabato 26 sarà la volta dell’appuntamento più atteso con il concerto della Pfm (Premiata Forneria Marconi), band in auge soprattutto negli anni ’80. Si proseguirà domenica 27 con "Canzonissima", spettacolo a carattere prettamente locale e si chiuderà lunedì 28 con la presenza del conosciutissimo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Passaggio di testimone immediato, perché martedì 29 la piazza diverrà teatro del concerto "Note di gioia", con l’esecuzione della Traviata di Giuseppe Verdi.

A questo punto, entrano in scena Le Feste del Palio della Balestra con i Giochi di Bandiera nella serata di sabato 2 settembre, che assume una sapore particolare in quanto celebrativa dei 70 anni di attività del locale Gruppo Sbandieratori; a distanza di 24 ore, cioè alle 21 di domenica 3, disputa del torneo Bai fra i balestrieri di Assisi, Gubbio e Sansepolcro. E come da tradizione, mercoledì 6 il Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina e domenica 10 l’epilogo con la secolare tenzone fra i tiratori di Gubbio e quelli biturgensi.