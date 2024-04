Pianoforte tra le foreste casentinesi. Jannacci-Bollani: figli d’arte sul palco

Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni apriranno l’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte, il 17 luglio in piazza Tarlati a Bibbiena. Un concerto speciale che vede due generazioni a confronto. L’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni strumentali nel dialogo tra due pianoforti. Ma, le anticipazioni sul festival organizzato da Pratoveteri Aps con la direzione artistica di Enzo Gentile, svelano anche il nome di uno dei musicisti più apprezzati, Eugenio Finardi, che sabato 20 luglio in piazza Landino a Pratovecchio, presenterà il nuovo progetto musicale, Euphonia Suite, con cui ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax. "Per questa edizione abbiamo puntato a una serie di concerti che per linguaggi, stimoli, proposta artistica promettono di incuriosire e, speriamo, di soddisfare il pubblico che vorrà trascorrere qualche giorno con noi", dice il direttore artistico, Enzo Gentile. Dal 16 al 21 luglio nei palcoscenici del festival, dislocati nei borghi più belli del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, si assisterà a ipotesi musicali diverse, con tutti i generi ben rappresentati, dal jazz al cantautorato, dalla classica alla sperimentazione. Quello del festival è un progetto artistico innovativo e sperimentale costruito attorno alle note del pianoforte, ma non solo musicale. C’è spazio per la letteratura, la fotografia, i fumetti, la danza e l’arte contemporanea, quest’anno con una residenza artistica, curata dalla critica d’arte Chiara Cardini, con la partecipazione, tra gli altri, di Arianna Vairo, Nicola Villa, Alessandra Chiappini e Cristian Boffelli.

C’è spazio anche per la lentezza e il cammino: già aperte le iscrizioni alla Carovana di Naturalmente Pianoforte, un percorso di cinque giorni attraverso i luoghi più suggestivi del Casentino. Tra Moggiona, Serravalle, Badia Prataglia e Corezzo, concerti, performance artistiche, incontri letterari e degustazioni in compagnia di ospiti speciali: Nicola Doni, coordinatore dell’iniziativa e praticante di Stone Balancing; Davide Fiz, ideatore del progetto Smart Walking; Luca Mauceri, musicista, pianista e attore; Miriam Bardini, attrice; Cesare Baccheschi, regista; Martina Botta, pittrice.