Piano opere pubbliche: via i lavori per l’asilo. Investimento in due fasi da 760 mila euro

Nell’ultimo consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò è stato approvato il piano delle opere pubbliche, tra cui spiccano i lavori all’asilo di Castelfranco, che inizieranno nei primi giorni di febbraio. "È un piano molto ambizioso – ha detto il sindaco Michele Rossi – A breve saranno conclusi i lavori nella frazione di Pulicciano. Questo progetto, finanziato grazie al contributo del Gruppo di Azione Locale, rappresenta un passo importante per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture locali". Ma l’intervento su cui si è soffermato maggiormente il primo cittadino è legato all’asilo di Castelfranco. È stato finanziato con fondi del Pnnr e avviato nella fase progettuale durante l’estate. Entrerà nella fase operativa all’inizio del mese prossimo. Rossi ha sottolineato l’importanza dell’intervento, che risponderà appieno alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. "I tempi per costruire questa opera saranno brevissimi – ha aggiunto – offrendo un servizio in maniera trasversale. Ci auguriamo di fare il prima possibile, crediamo intorno ai cinque mesi di poter riuscire a concludere l’intervento. E’ una prospettiva ambiziosa, ma possiamo farcela".

Il nuovo asilo sorgerà nell’area dove adesso c’è la scuola materna. L’investimento complessivo ammonta a 760 mila euro. Cifra che corrisponde al fondo disponibile dal piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle risorse già stanziate nel bilancio comunale. L’ente si è aggiudicato un contributo europeo di 480 mila euro. La prima fase funzionale comprende la realizzazione di tutte le strutture, dell’involucro architettonico, delle finiture e degli impianti relativi agli ambienti comuni e alla prima sezione scolastica. Il primo step permetterà di avere l’edificio utilizzabile e fruibile per una prima sezione scolastica per 20 bambini e per il personale di servizio. La seconda fase funzionale comprende invece la realizzazione di una seconda sezione scolastica per ulteriori 20 bambini con integrazione degli elementi architettonici e degli impianti. Consentirà di arrivare alla completa esecuzione del progetto.