Piano manutenzione verde urbano. Centomila euro di interventi. Dalle potature a nuovi alberi

Approvato a San Giovanni il progetto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico nel 2025, con uno stanziamento complessivo di 97.000 euro, interamente coperto con risorse comunali. L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, adottato con deliberazione della giunta nel dicembre scorso, e rappresenta un tassello importante nella strategia dell’amministrazione Vadi per la cura e la valorizzazione del patrimonio verde urbano.

Il progetto, redatto dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici, prevede azioni mirate di potatura, abbattimento di alberi pericolanti, rimozione di ceppaie, sfalcio delle banchine stradali e pulizia di aree verdi in stato di abbandono, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici. I lavori saranno distribuiti nel corso dell’anno, in linea con i cicli stagionali della vegetazione, per garantire un impatto minimo sui cittadini e assicurare l’efficacia degli interventi.

Le alberature individuate sono state sottoposte a valutazioni visive speditive, finalizzate a identificare rischi strutturali o fitosanitari. Alcuni esemplari, ormai compromessi, saranno abbattuti con priorità. Tra questi si segnalano diversi Cupressus Pyramidalis in Viale Giotto, Via del Cimitero e lungo la pista ciclabile di Via Milano, nonché una Quercus Rubur nell’area dell’Argine Leopoldino (Via Fermi). Interventi selettivi sono inoltre previsti in aree più estese come il Lago Fornaci, il Canale Battagli Nord e il Borro al Quercio, dove si procederà alla messa in sicurezza del verde e alla rimozione di piante malate o pericolose, con successiva messa a dimora di nuove essenze arboree compatibili con il contesto paesaggistico e urbano.

Parallelamente, è prevista anche la rimozione di arbusti in disuso e la riqualificazione di spazi verdi trascurati, per restituire decoro e valore ambientale ad aree attualmente degradate. Il progetto prevede una spesa di 85.000 euro per lavori a misura e 1.500 euro per oneri della sicurezza, e sarà affidato tramite procedura diretta applicando il criterio del prezzo più basso.

Tutte le attività saranno eseguite nel rispetto delle normative sulla sicurezza e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Ministero dell’Ambiente, a garanzia della sostenibilità e della qualità dell’intervento. Le zone interessate sono tutte di proprietà pubblica e facilmente accessibili dai mezzi operativi, il che rende l’esecuzione delle lavorazioni pienamente fattibile senza particolari criticità logistiche. Tutti gli interventi saranno quindi programmati per prevenire situazioni di pericolo, migliorare il decoro urbano e offrire ai cittadini spazi pubblici più sicuri e accoglienti.