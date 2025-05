Pettenon Cosmetics Sansepolcro: partecipazione e sicurezza al centro della nuova intesa sindacale tra azienda e Femca Cisl

Arezzo, 23 maggio 2025 – È stato siglato nei giorni scorsi un importante accordo tra Pettenon Cosmetics S.p.A. per la sede di Sansepolcro, la Femca Cisl Toscana, con il segretario Jacopo Maccari, le Rsu e la direzione aziendale.

L’intesa, che riguarda il premio di risultato per l’anno 2025, prevede un riconoscimento economico che potrà arrivare fino a 1.600 euro lordi per ciascun lavoratore, con una novità significativa: l’introduzione sperimentale della partecipazione attiva dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il premio sarà totalmente defiscalizzato, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, e potrà essere volontariamente trasformato in welfare aziendale, ottenendo in tal caso maggiorazioni di valore.

Un’opportunità concreta per i lavoratori, che potranno così aumentare il proprio beneficio economico adattandolo alle proprie esigenze personali o familiari. L’accordo, fortemente voluto dalla Femca Cisl, si sviluppa su quattro assi fondamentali: fatturato, redditività, sostenibilità e segnalazioni volontarie da parte dei lavoratori di anomalie o situazioni a rischio per la salute e la sicurezza.

Un modello di partecipazione concreta che premia chi contribuisce, con attenzione e responsabilità, a rendere l’ambiente di lavoro più sicuro. «Crediamo fortemente – dichiara la Femca Cisl – che la partecipazione debba essere un valore cardine anche in ambito produttivo.

Con questo accordo abbiamo unito due concetti per noi fondamentali: la sicurezza come dovere condiviso e la valorizzazione del ruolo attivo dei lavoratori. Le segnalazioni saranno anonime e strutturate, e contribuiranno in modo diretto al raggiungimento del premio». Inoltre, la Femca sottolinea il valore del dialogo continuo e della collaborazione con l’azienda: attraverso la contrattazione e relazioni sindacali mature, “Costruiamo un contesto in cui le soluzioni nascono dal confronto e dalla condivisione degli obiettivi. Stimolare il dialogo significa stimolare il cambiamento”.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare sempre di più alla cultura della prevenzione e stimolare il coinvolgimento di tutti nel contrastare il rischio di infortuni. Il meccanismo prevede che, in base al numero di segnalazioni registrate, venga integrata una quota aggiuntiva al premio complessivo.

La Femca Cisl sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo avanti nella contrattazione di secondo livello, inserendo elementi innovativi che vanno oltre la sola dimensione economica, per costruire un clima aziendale fondato su collaborazione, responsabilità e attenzione al benessere collettivo.