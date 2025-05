Pesca e sostenibilità: vertice sul futuro del lago di Montedoglio

PIEVE SANTO STEFANOLe prospettive del lago di Montedoglio al centro del convegno di stamani (ore 9,30) al teatro comunale "Giovanni Papini" di Pieve Santo Stefano nell’ambito della 21esima edizione della Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore. "Il domani della pesca tra passione e sostenibilità" è il vero tema oggetto di dibattito, nel quale si parlerà dell’attività sportiva come risorsa e come strumento di promozione territoriale, ma un capitolo speciale riguarderà la lotta al bracconaggio ittico.

È cronaca di qualche settimana fa la scoperta di chilometri di reti che avrebbero dovuto essere gettate insieme a chili di mangime; il fenomeno del bracconaggio non è purtroppo una novità per ciò che concerne la diga di Montedoglio e c’è il precedente del luglio 2017, quando gli uomini della Forestale riuscirono a pizzicare una banda di rumeni impegnata in una pratica di pesca non legale. I Comuni bagnati dal bacino idrico hanno patrocinato l’iniziativa e prenderanno la parola sindaci, consiglieri regionali, tecnici della Regione Toscana e rappresentanti delle istituzioni.

Il ricco programma della giornata odierna, nell’ambito della sagra, prevede per le 9 il torneo di beach-volley, la gara di ricerca per cani da tartufo al Foro Boario e, nel pomeriggio, il ritorno dei giochi di legno in piazza della Collegiata, alle 15.30 l’incontro con il regista e scrittore Folco Terzani all’eremo di Cerbaiolo, alle 18 il concerto della filarmonica "Brazzini" nella piazzetta del murales e alle 21.30 musica in piazza con l’orchestra "L’Alternativa".

Domani l’epilogo della manifestazione con la Eco-camminata del Prugnolo (9.30) e la preparazione del cacio e dei suoi derivati con il professor Cosimo Cascianini. Alle 17.30, in piazza delle Logge del Grano, musica con i "Papillon Village".

C.R.