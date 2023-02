Imprenditore scomparso, appello del Comune

Nel riquadro Klaus Schlusser

Arezzo, 22 febbraio 2023 – Da giorni è sparito dalla sua abitazione sulla montagna aretina e il Comune di Arezzo ha diramato un appello, con foto, per cercare di rintracciarlo. Klaus Schussler, 53 anni, imprenditore tedesco, vive da tempo in un casolare a 600 metri in località Pietralavata, nel comune di Arezzo, dove nel periodo estivo ospita turisti in moto.

L'uomo ha lasciato effetti personali e denaro all'interno dell'abitazione. Da giorni sono in corso ricerche, con impegnate le forze dell'ordine e un'unità cinofila della guardia di finanza, ma dell'uomo non c'è traccia. I militari, con cani molecolari addestrati per rilevare la presenza di cadaveri, stanno battendo le zone intorno all'abitazione dell'uomo. A dare l'allarme per la sua scomparsa un conoscente che non riusciva più a contattarlo.

Solo pochi giorni prima della sparizione il 53enne ha avuto un incidente stradale nel comune di Monterchi. Sarebbe andato a sbattere contro un muretto di un'abitazione e in seguito al sinistro la patente gli è stata sospesa e l'auto è inutilizzabile. Schussler ha anche altri mezzi a disposizioni ma sono stati trovati tutti nelle pertinenze della casa. Oggi l'appello del Comune di Arezzo.