Perna in zona Cesarini evita la caduta a Novara

Un buon pareggio per la Giana in trasferta al Silvio Piola contro il Novara. Per i padroni di casa in rete con inzuccata Scappini al 20’ del secondo tempo, poi al 45’ è l’attaccante Perna, lesto a sfruttare l’occasione propizia ad acciuffare la rete del meritato pareggio per i biancoazzurri di mister Chiappella, che hanno creduto fino alla fine di poter raddrizzare le sorti della gara, portandosi così a casa un punto prezioso.