"Perimetro più largo grazie a Barbara". L’area Schlein conquista il comando

Oltre 1200 votanti pari al 53 per cento degli aventi diritto con una percentuale che ha permesso a Barbara Croci di raccogliere qualcosa come 742 preferenze contro le 455 dell’altro candidato Michele Ausilio. In percentuale sono 61,99 i voti andati all’ex assessore di Anghiari contro il 38,01 per cento raccolti dal vicesindaco di Pratovecchio, Ausilio. Lunedì scorso la fase congressuale ha avisto andare in scena le votazioni nei circoli di Foiano e Lucignano. Quando all’appello manca solo il circolo della Fratta Santa Caterina i giochi sono fatti. Croci può contare senza il dato dell’ultimo circolo 118 delegati contro i 73 di Ausilio. Basta e avanza per andare con serenità all’assemblea che ratificherà le cariche. Croci ha vinto ad Arezzo, a Montevarchi, ad Anghiari, con pochi giri a vuoto dopo Civitella (prima ad andare al voto) se non Sansepolcro, San Giovanni Valdarno e in Casentino, la vallata di riferimento di Ausilio. Tra l’altro il comitato a favore di Croci sottolinea come si sia allargato "il perimetro di quella che al congresso nazionale era stata definita l’area Schlein dal 49,8% ad oltre il 60% dei voti".

Eletti i delegati adesso la palla passerà all’assemblea che oltre alla nomina di Barbara Croci alla segreteria provinciale andrà ad assegnare anche le ulteriori cariche all’interno del Partito Democratico Aretino.