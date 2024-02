Pericolo Terra: cambiare rotta. La nuova missione del mondo

L’ambiente è un sistema complesso, ma molto molto importante per la vita degli esseri viventi: uomini, animali e piante. Purtroppo, da un bel pò di tempo l’uomo, a causa dei suoi comportamenti scorretti sta distruggendo tutto quello che ci proviene dal passato con il risultato di danneggiare irrimediabilmente ciò che potrebbe esistere nel futuro sul nostro pianeta Terra. I disastri che abbiamo prodotto e che ogni giorno continuiamo a fare ci si stanno già ritorcendo contro.

Gli scienziati ci dicono che molte specie animali e vegetali sono scomparse o che sono in via di estinzione. Con le nostre azioni scorrette, continuiamo a distruggere ambienti naturali fondamentali per l’equilibrio della vita sulla Terra. Ma la situazione, però, se ci impegniamo già da ora, può iniziare a migliorare, ad esempio incominciamo col ridurre la produzione di spazzatura e intensifichiamo la raccolta differenziata, usiamo meno l’auto e di più la bici, l’autobus o andiamo a piedi, per la spesa invece di usare le buste di plastica utilizziamo quella di stoffa, gettiamo negli appositi cestini le bottiglie di plastica e le lattine, non bruciamo materiale che inquina l’aria che respiriamo e, soprattutto, non sprechiamo cibo.

Quando si va a fare la spesa è bene comprare piccole quantità e soprattutto comprare prodotti a chilometro zero per evitare inquinamento e spreco. Inoltre, è consigliabile controllare che il cibo che compriamo sia prodotto in Italia cioè Made in Italy e che sia di stagione. A noi le ciliegie o le fragole a Natale non piacciono! Un altro bene prezioso è il mare e purtroppo non tutti sanno cosa sta succedendo.

A scuola mentre si discuteva di come proteggere l’ambiente un nostro compagno ci ha detto che in un oceano si è formata un’isola gigantesca di plastica chiamata Great Pacific Garbage Patch. Purtroppo anche da noi la situazione non è buona. La nostra scuola, ad esempio, si trova circondata da tanti palazzi ed il giardino è troppo piccolo e c’è poca erba ed i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti sono pochi e sgangherati.

E perfino il comportamento di noi bambini è dannoso: ogni giorno a mensa sprechiamo tanto cibo e tanta acqua. Tutte le mattine poi, tantissimi di noi vengono a scuola con le automobili inquinando moltissimo pur vivendo a pochi passi dalla scuola.

Riflettendo ci siamo dati un consiglio: ognuno inizi a rispettare l’ambiente in cui vive perchè il futuro sarà migliore e i bambini che verranno troveranno un mondo più pulito, bello e pieno di felicità.