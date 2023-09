Perdono al rush finale. Il dolore per l’addio a uno degli storici ambulanti valdarnesi

Terranuova (Arezzo), 25 settembre 2023 – Il destino ha voluto che lasciasse la vita terrena quando stavano per iniziare le feste del Perdono di Terranuova che per decenni sono state al centro della sua attività imprenditoriale. Antonio La Bella era uno dei più conosciuti ambulanti del Valdarno, con il suo furgoncino vendeva prodotti alimentari e soprattutto porchette. E la porchetta, come si sa, è il prodotto simbolo della fiera terranuovese, che rappresentava da sempre un momento di gioia per tutta la famiglia. È morto in questi giorni e la sua scomparsa ha suscitato enorme cordoglio in tutto il Valdarno. Ambulanti da generazioni e terranuovesi, i La Bella, in questi decenni, hanno fatto il giro dei mercati e delle fiere, deliziando i palati fini dei buongustai. A ricordare il capostipite anche il circolo del Pallaio di Terranuova con un bellissimo mosaico di foto che ha racchiuso in pochi scatti la vita di quest’uomo così legato alla sua comunità.

La sua tradizione continuerà grazie ai figli e ai nipoti, che in queste ore hanno ricevuto un’infinità di messaggi di affetto e di cordoglio.

Parlavamo del Perdono. Il week end è stato da tutto esaurito. Sia sabato che ieri decine di migliaia di persone hanno preso d’assalto la cittadina valdarnese, con lunghe file nelle vie di accesso alla città e parcheggi pieni zeppi. Una folla impressionante si è aggirata tra gli stand di Valdarno Espone, tra quelli della fiera e ai mercatini. Soddisfazione da parte degli organizzatori anche per la clemenza del tempo, che dopo la pioggia di venerdì aveva fatto temere il peggio. Invece, da questo punto di vista, è andato tutto bene. Circa 300 gli ambulanti, ma nel complesso oltre 700 gli operatori presenti al Perdono, che da sempre è uno degli eventi più importanti della Toscana.

Questa mattina al parco pubblico attrezzato l’appuntamento clou della manifestazione, la fiera nazionale degli uccelli da richiamo, che calamiterà su Terranova persone provenienti da tutta Italia. Alle ore 11.30 si terrà esibizione dei fischiatori con imitazioni canore di uccelli. Nel pomeriggio in piazza Liberazione, esibizione di arti marziali e la tombola a scopo benefico della sezione Avis di Terranuova. Alle 21 si terrà la premiazione della miglior porchetta Perdono 2023 e, a seguire, la presentazione del Terranuova-Traiana 2023-2024 e lo spettacolo musicale "Gente di Terranuova", serata di musica e spettacolo che ripercorrerà anni di storia musicale di artisti terranuovesi. Presenteranno Cesare Menchi e Nedo Checchi. Le feste del Perdono si concluderanno domani con la gara ciclistica "Ruota d’Oro", il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi e il tradizionale spettacolo pirotecnico.