Perdono di Terranuova. Come cambia il servizio di igiene urbana

Arezzo, 19 settembre 2023 – Venerdì prossimo a Terranuova inizieranno le feste del Perdono e Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di raccolta e spazzamento. In particolare: domenica 24 settembre gli utenti del capoluogo dovranno esporre il rifiuto organico tra le ore 23 e le ore 1, in quanto il ritiro dei sacchetti sarà effettuato a partire dalle una di notte insieme al servizio di pulizia delle strade. Di conseguenza, lunedì 25 settembre la raccolta dell’organico non sarà effettuata a partire dalle ore 8 di mattina come avviene regolarmente. Lo stesso giorno gli utenti del capoluogo dovranno esporre il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) tra le ore 23 e le ore 1 e il ritiro dei sacchetti sarà effettuato a partire dall’una di notte insieme al servizio di pulizia delle strade. Pertanto, martedì 26 settembre la raccolta del multimateriale non sarà effettuata a partire dalle ore 8 di mattina come avviene regolarmente.

Le utenze non domestiche del centro potranno esporre il rifiuto organico, carta e indifferenziato nella notte fra sabato e domenica dopo le ore 1. I rifiuti saranno ritirati con il servizio previsto durante la notte. Negli altri giorni compresi nelle festività del Perdono i servizi di ritiro porta a porta saranno regolari. Le postazioni ad acceso controllato di viale Piave, via S. Tito (lato piazzale San Francesco e parcheggio), piazza Trento, piazzale San Francesco saranno rimosse. Gli utenti del centro storico potranno conferire i rifiuti alle postazioni che saranno presenti in via Ville (incrocio con viale Piave), via Concini (incrocio con piazza Trieste), via Fazia (incrocio via 22 Luglio, presso stand Avis) e piazzale San Francesco (via Isonzo, primo tratto lato sinistro). Il centro di raccolta resterà chiuso nei giorni di sabato 23, domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 settembre.

Chiude da sempre la stagione dei “Perdoni” in Valdarno e rappresenta l’evento clou. La Fiera di Terranuova, dopo i difficili momenti che abbiamo vissuto in piena pandemia, torna al suo antico splendore e aprirà i battenti il 22 settembre, per chiudersi il 26. Quasi una settimana di eventi e di numeri impressionanti. Circa 300 banchini di ambulanti, oltre 700 operatori presenti, con una previsione di 300.000 presenze spalmate nei cinque giorni della manifestazione. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal tempo, ma se Giove Pluvio non ci metterà lo zampino sarà ancora una volta una edizione da tutto esaurito la numero 409, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, con il contributo di molte associazioni