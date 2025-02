Perdita di metano da camion: paura

Momenti di apprensione a Foiano ieri mattina quando si è verificato un importante sversamento di metano. L’incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti che si trova in via delle Farniole a pochi passi dal Valdichiana Village. Secondo una prima ricostruzione lo sversamento sarebbe avvenuto durante scarico del metano da parte di un tir cisterna a causa della rottura di un raccordo da un carro bombolaio. L’allarme è scattato intorno alle 5,30. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando aretino che hanno lavorato a lungo nel corso della mattinata per mettere in sicurezza l’area. La squadra intervenuta ha intercettato la perdita del gas chiudendo le valvole. L’aerea è stata interdetta fino alla messa in sicurezza dell’ambiente. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.