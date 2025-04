Perde l’equilibrio e cade dall’albero. La tragedia nel giardino di casa. Incidente mortale a San Giustino

Ha perso l’equilibrio ed è caduto da un albero del proprio giardino. Una fatalità che non ha lasciato scampo ad un uomo di 84 anni. È il dramma che si è consumato ieri pomeriggio nella frazione di San Giustino, nel comune di Loro Ciuffenna.

Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano stava eseguendo alcuni lavori domestici all’interno della sua abitazione, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio mentre si trovava aggrappato ad un arbusto, precipitando violentemente al suolo.

L’impatto è stato fortissimo e si è capito subito che la situazione era molto seria. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso Pegaso.

Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo delle unità mediche e i tentativi di rianimazione, per l’anziano signore non c’è stato nulla da fare: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Profondo cordoglio tra la comunità locale di San Giustino per l’improvvisa scomparsa dell’anziano. Un gesto fortuito che gli è costato purtroppo la vita. Il mese scorso un altro incidente domestico si è trasformato in una tragedia. Un uomo di Badia Agnano, infatti, è morto tra le fiamme dopo aver bruciato alcuni rami di piante potati. Il fatto è accaduto nella strada che dalla frazione di Badia Agnano porta a San Pancrazio.

In quel caso non c’è stato nulla da fare per un anziano di 90 anni. Forse un malore alla base del decesso, pare infatti che l’uomo mentre stava andando avanti con l’operazione sia improvvisamente caduto vicino alle fiamme che lo hanno investito in alcune parti del corpo.

Alla scena aveva assistito una persona, che ha prontamente chiamato i mezzi di soccorso assieme ai vigili del fuoco. Giunti sul posto, non hanno fatto altro che constatarne la morte. Una pratica comune quella di bruciare sterpaglie, che talvolta può rivelarsi molto pericolosa e basta veramente poco per trasformare azioni tipiche della quotidianità in veri e propri drammi.

Un altro caso, per il quale dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, risale addirittura al 2015, quando nella frazione di Casanova di Laterina, stavolta a causa di un ritorno di fiamma, fu trovato carbonizzato un uomo di 68 anni, sposato e con figli. Anche qui stava bruciando delle potature, ma improvvisamente le lingue di fuoco hanno preso il sopravvento e l’uomo non ha potuto salvarsi.