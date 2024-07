Pendolari, altro lunedì di passione. Ancora ritardi e convogli soppressi

di Francesco Tozzi

Lunedì nero per i pendolari valdarnesi. È iniziata nel peggiore dei modi la settimana per le tante persone che si spostano verso Firenze o Arezzo per motivi di lavoro o di studio. Ieri mattina, infatti, dalle ore 6 sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze la circolazione ferroviaria ha subìto forti rallentamenti nel tratto fra Valdarno e Arezzo per un problema tecnico alla linea dovuto al maltempo della notte precedente. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti, mentre alcuni convogli sono stati soppressi. Solo a partire dalle 9,30 la circolazione ferroviaria è tornata gradualmente alla normalità tra Valdarno e Arezzo, visto che il guasto è stato poi risolto grazie all’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Ma ormai il danno era stato fatto: i disagi che si sono verificati nell’ora di punta del mattino non hanno consentito a tantissimi lavoratori di timbrare in tempo il cartellino. Ripercussioni si sono avute fino alla tarda mattinata, sia in direzione nord che in direzione sud. Ieri è stato il terzo giorno di passione per chi dalla vallata sceglie di spostarsi utilizzando il trasporto su ferro. Venerdì scorso il guasto in prossimità della stazione di Firenze Rovezzano ha messo in ginocchio mezza Italia per una giornata intera. Un danno all’alimentazione elettrica ha di fatto bloccato un Frecciarossa, con lo stop che ha costretto i passeggeri ad attendere di essere trasbordati su un altro treno Av arrivato in soccorso. La linea è stata ripristinata dopo due ore e si sono accumulati ritardi a catena fino a 200 minuti. Sabato un’altra mattinata da incubo, con un copione quasi identico. In quell’occasione non è stato un inconveniente tecnico, ma la circolazione è stata bloccata per la presenza di persone che camminavano sui binari della stazione di Campo di Marte.

Le forze dell’ordine hanno provveduto ad allontanarle velocemente, ma i macchinisti hanno segnalato a più riprese l’invasione dei binari da parte di questi soggetti. Importanti rallentamenti hanno compromesso anche in questo caso i viaggi dei pendolari valdarnesi. Infine i viaggiatori del Valdarno si sono svegliati ieri con un altro guasto tecnico e altri ritardi. Dal 5 al 20 agosto scatteranno anche i lavori sulla linea lenta tra Figline e Pontassieve. Il rischio disagi resta dietro l’angolo.