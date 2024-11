Pd, Pasquini è il segretario

Il congresso del Partito Democratico di Cavriglia ha deciso. Sarà di nuovo Siro Pasquini a guidare il Pd nei prossimi quattro anni. Per lui si tratta di una riconferma, dato che è il segretario uscente. Una decisione maturata a seguito dei risultati ottenuti nel primo mandato sia in termini elettorali, sia nell’organizzazione e nell’amministrazione del partito. Di fronte ad un nutrito numero di iscritti è intervenuta anche la segretaria provinciale Barbara Croci, che ha svolto un’attenta analisi delle attività effettuate in questi mesi ed ha indicato gli obiettivi futuri. Il riconfermato segretario, nella sua relazione, ha ribadito la volontà di guidare un Pd compatto come quello che ha caratterizzato Cavriglia da sempre, per affrontare al meglio le sfide del prossimo futuro, sottolineando la necessità che proprio il partito sia il luogo dove si assume ogni decisione politica, con il coinvolgimento diretto degli iscritti. Ha poi presentato la nuova segreteria con Gabriele Mori vicesegretario vicario, Elisa Lazzerini tesoriere, Sara Ghironi vicesegretaria con compiti legati a informazione e relazioni, oltre a tutti i coordinatori dei sette Circoli cavrigliesi in rappresentanza di tutti i territori e di tutte le frazioni. "Ringrazio gli iscritti che mi hanno rinnovato la loro fiducia in modo unitario - ha detto Pasquini - abbiamo un grande lavoro da fare nei prossimi anni e solo con un partito forte e coeso come quello di Cavriglia sarà possibile farlo al meglio a partire proprio dalle elezioni regionali del 2025. Credo fortemente – ha proseguito – che il Valdarno, portatore di interessi politici, sociali, ed economici comuni, debba tornare ad avere un suo rappresentante in Consiglio regionale che sia espressione della maggior parte della comunità della vallata e tutti insieme, con le altre Unioni Comunali Pd, dobbiamo lavorare per questo".