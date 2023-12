Pd appeso alle primarie. Sinistra in pista

Manovre politiche di avvicinamento al voto anche tra le fila della sinistra. Mentre il Pd sta ragionando se dare il via alle primarie di coalizione, si è appena costituita la lista "Uniti a sinistra per Cortona" con l’approvazione dello statuto, codice etico e regole di convivenza, simbolo e l’assegnazione delle cariche sociali. "Quanto basta - scrivono i promotori - per entrare in competizione tra le liste politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative". A guidarla è Giovanni Castellani e il suo vice è Andrea Mazzeo. Del direttivo fanno parte Walter Tiberi, Lidio Rossi, Gigliola Mari, Ida Nocentini e Daniele Monacchini. Esperienze politiche di varia appartenenza nell’articolato mondo della sinistra cortonese, che hanno scelto di unire le loro energie. Un gruppo che, fanno sapere i fondatori, "potrà sia valutare apparentamenti di coalizione sia agire in autonomia". Tra le condizioni messe sul piatto la scelta di "non riproporre schemi e uomini della politica amministrativa degli ultimi 20 anni". Passaggio che segnerebbe una chiusura alla possibilità di confluire unitariamente sull’ex sindaco Andrea Vignini. Tra le priorità di "Uniti a sinistra per Cortona" c’è la costruzione di un "programma amministrativo trasparente ed efficiente, dedicato allo sviluppo economico, tecnologico e solidaristico di cui se ne avverte un gran bisogno, partendo dalle necessità primarie d’una popolazione invecchiata e dando giuste prospettive di sviluppo al sistema economico anche in funzione dell’occupazione giovanile".