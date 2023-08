Paura a Pratovecchio: Soccorso 118 e Vigili del Fuoco per lo Scout Ferito Un ragazzo scout minorenne si è infortunato vicino a Pratovecchio, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. I soccorritori hanno messo in sicurezza il ragazzo e lo hanno portato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Per fortuna, grazie ai soccorsi tempestivi, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.