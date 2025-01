Patto sull’energia. Estra e Confindustria firmano l’accordo

Siglato l’accordo tra Estra e Confindustria Toscana Sud per la fornitura di energia elettrica a condizioni particolarmente vantaggiose alle associate. Sono 65 le aziende interessate delle province di Arezzo e Siena per un totale di circa 13,5 Giga consumi stimati annui totali. Un accordo che segue quello stipulato sul gas ancora in corso di validità (sono 2,5 i milioni di mc/annui forniti da Estra Energie alle imprese associate) e che consolida la collaborazione ormai decennale con Confindustria.