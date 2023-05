Patto civico chiede lumi sulle nomine "La risposta? L’atto ufficiale non c’è"

Ha chiesto l’accesso agli atti della Provincia per verificare se il decreto di nomina del presidente nei confronti dei consiglieri di centrodestra fosse stato depositato. "Ho appena ricevuto la risposta dell’ente: abbiamo avuto conferma che ad oggi non esiste alcun decreto che formalizzi le deleghe". Ma per le vie dell’ufficiosità, Stella Scarnicci (nella foto), consigliera provinciale di Patto Civico è sicura: "Da notizie informali sappiamo che gli incarichi sono stati assegnati ma non vengono resi pubblici per ragioni che non conosciamo. Possiamo supporre che questa situazione rientri nella tattica di Polcri che, evidentemente, ha difficoltà ad assumere una posizione netta sull’azione di governo. In pratica, ha il sostegno del centrodestra ma vorrebbe mantenere lo schema delle larghe intese. Ma se Polcri assegna incarichi al centrodestra, cadono le larghe intese e il Pd che ha votato il bilancio adesso cosa fa?", è la provocazione della consigliera della lista civica, finora schierata all’opposizione, come del resto la Lega. Poi attacca: "La realtà, misurabile girando per gli uffici della Provincia è che l’attività è inchiodata da mesi e si naviga a vista. I cittadini non possono accettare questa situazione, tantomeno noi di Patto Civico". Il prossimo consiglio provinciale si preannuncia "caldissimo".

LuBi