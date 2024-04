Patrizio&Miuccia: coppia d’oro secondo Forbes

Cambia la geografia dei paperoni italiani secondo Forbes ma Patrizio Bertelli e Miuccia Prada restano nella top ten secondo la rivista economica statunitense: il loro patrimonio si avvicina ai 13 miliardi di dollari che sono circa 12 miliardi di euro.

La coppia d’oro della moda e della pelletteria è tra i 73 italiani compresi nella classifica dei più ricchi del pianeta. In prima posizione per quanto riguarda l’Italia si conferma l’imprenditore dolciario Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari. Quest’anno Ferrero è la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’ultimo esercizio con un record di ricavi (17 miliardi). Al secondo posto nella classifica dei miliardari tricolori compare per la prima volta Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group che negli ultimi anni ha fatto shopping in Italia, aggiudicandosi Cedacri, List e Cerved. Terzo sul podio è Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari.

Gli altri italiani in testa alla classifica sono Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, l’azienda che ha creato una delle principali stablecoin, con 9,2 miliardi di dollari. Dietro il genio italiano delle criptovalute si trovano due nomi storici come Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% dell’omonima casa automobilistica di Maranello, e Massimiliana Landini Aleotti, che assieme ai figli ha ereditato l’azienda farmaceutica Menarini dal marito, Alberto Aleotti. Per loro una ricchezza attribuita di 7,6 miliardi di dollari. Seguono in classifica Sergio Stevanato (7 miliardi), presidente di Stevanato Group, uno dei primi gruppi mondiali di packaging, poi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, con 6,4 miliardi di dollari a testa.

La classifica mondiale vede Bernard Arnault, a capo della multinazionale del lusso Lvmh, la persona più ricca del mondo con un patrimonio di 233 miliardi di dollari, alle sue spalle, Elon Musk (Tesla) con 195 miliardi, Jeff Bezos ( Amazon) con 194 miliardi e Mark Zuckerberg (Meta) con 177 miliardi.