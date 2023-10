Patrizio e Miuccia sono nonni. Athena è nata al San Donato

Avrà Arezzo sulla carta di identità, come nonno Patrizio e babbo Lorenzo. Nei giorni scorsi è nata all’ospedale San Donato Athena, figlia di Elena e Lorenzo Bertelli, primogenito di Patrizio e Miuccia Prada.

Lorenzo, classe 1988, è entrato nell’azienda di famiglia nel 2017 e sembra l’erede designato per portare avanti le sorti dell’azienda. Riservato e poco incline ai riflettori, si è laureato in filosofia all’Università San Raffaele di Milano e ha una forte passione per l’automobilismo - e per il rally in particolare - lo porta nel 2010 a partecipare alla prime gare internazionali con il Fuckmatiè World Rally Team. È il 2015 quando il rampollo di casa Prada fa il suo debutto nel campionato mondiale Wrc ma dopo 60 competizioni disputate, ha messo da parte la carriera da pilota per prendere parte attivamente nella gestione di Prada con Miu Miu, Church’s e Car Shoe e anche Luna Rossa pronta per l’ennesima America’s Cup.

"Ho vissuto questi mesi nell’ottica di una grande opportunità, che ho colto portando avanti importanti progetti già avviati e promuovendone di nuovi. L’attenzione si è concentrata sullo sviluppo di iniziative capaci di rappresentare al meglio i valori dell’azienda e quelli nei quali mi rivedo personalmente, nel desiderio di accompagnare Prada verso un decennio decisivo per il proprio sviluppo sostenibile", ha raccontato Lorenzo Bertelli dopo la sua nomina qualche tempo fa. Nel 2023 è l’unico italiano ad essere inserito nella classifica di Forbes dei 50 direttori marketing più influenti del mondo, conquistando l’undicesima posizione.

Ora la gioia di essere padre, tutelata dal massimo riserbo della famiglia. Il fratello minore Giulio, diventato a sua volta zio, è uno che ama molto la vela e sa dove vuole andare: in oceano, nei mari del sud. Molto riservato e poco social, prepara sfide sempre più sfrontate in mare.

Intanto nonno Patrizio, dopo aver comprato la Buca di San Francesco, il Caffè dei Costanti e l’edicola Scartoni di piazza San Jacopo, si gode la nipotina aretina.

"Io non lavoro pensando ai prossimi 5 anni, ma ai prossimi 50", ama ripetere Bertelli. Per lui la sfida del futuro sarà coniugare la dimensione artigiana con le nuove tecnologie. Il gruppo ha comunicato che per il 2023 ha destinato 60 milioni di euro a investimenti nella filiera produttiva. E sta valutando anche possibili acquisizioni di produttori sul territorio. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti sarà per l’ampliamento e il miglioramento dei siti produttivi già esistenti e per l’acquisizione di strumenti innovativi.