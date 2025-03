Passioni in Fiera al via. L’evento di Primavera accende il Palaffari

Oltre duecento espositori in arrivo, 12mila metri quadrati ad attendere i visitatori. Torna ad Arezzo Fiere e Congressi l’appuntamento di Primavera con "Passioni in Fiera", in programma sabato 15 e domenica 16 marzo.

L’unico evento fieristico in Italia dedicato al mondo degli hobby, dove creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a un’esperienza unica. All’interno della Spring Edition di Passioni in Fiera, si svolgerà anche Arezzo Tattoo Convention dove poter scoprire le ultime tendenze dell’arte del Tatuaggio e Nirvana, la Fiera del benessere e dell’esoterismo con Mostra mercato, spettacoli e conferenze.

In arrivo due giorni pensati per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo.

Diverse le aree tematiche presenti: Creatività & Artigianato con espositori e laboratori per esplorare tecniche creative, dai mestieri tradizionali alle tendenze più innovative; Sport & Benessere con la possibilità di assistere a dimostrazioni e attività pratiche; Florovivaismo & Giardinaggio per acquistare e imparare trucchi di coltivazione per orti e giardini; Shopping & Novità: vasta area di Mostra-mercato dedicata ai prodotti artigianali, strumenti creativi, articoli sportivi e idee per il benessere.

Ad Arezzo Fiere ci sarà anche un’area Food & Beer con specialità gastronomiche di varie regioni italiane e birre artigianali. Nella due giorni sono poi previsti diversi laboratori e corsi di creatività a cura degli stand "Te Ruru", "Coghè" e "Stripparo Produzioni" tra i quali trasferimento di immagine su ceramica a freddo, corsi di orecchini e ciondoli e attività manipolative e laboratori di disegno.

Spazio anche allo sporto,grande protagonista della manifestazione con esibizioni e prove pratiche di varie discipline. Le attività sono previste sia sabato e sia domenica, e sia nella zona interna e sia in quella esterna, in collaborazione con Uisp – Comitato Territoriale Arezzo. Grande novità di quest’anno è la presenza nell’area interna di un campo polifunzionale dove si alterneranno pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. Da non perdere poi, nell’area esterna Equitazione, Minimoto e go-kart, Orc- Obstacle Course Run e nell’area interna Pattinaggio artistico a rotelle, Danza, Zumba, Pilates, Ciclismo, Tai Chi Chuan e Automodellismo radiocomandato.

Passioni in Fiera rappresenta quindi un’occasione speciale di divertimento per tutta la famiglia con intrattenimento, gioco, laboratori e curiosità per coltivare o scoprire, appunto, nuove passioni. E per le famiglie occasione speciale con i bambini fino a 12 anni con ingresso gratuito.

E visto che in contemporanea con la Spring Edition di "Passioni in Fiera", si svolgerà la seconda edizione di Nirvana, la fiera del benessere e l’Arezzo Tattoo Convention, tutto il percorso espositivo sarà visitabile al palaffari con un unico biglietto di ingresso.