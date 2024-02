Passioni d’inverno. Tra Sgargabonzi e Saverio Verini

Il Passioni d’inverno presenta un appuntamento speciale: oggi alle 17 alla Feltrinelli arriva l’autore Saverio Verini col suo ultimo libro La stagione fatata, edito da Castelvecchi. Lo presenterà dialogando con Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi). Durante l’incontro verranno proiettate alcune immagini significative sull’infanzia nell’arte. "Spesso si tende a considerare l’infanzia una specie di età dell’oro, ma credo sia una visione che appiattisce molto questa fase della vita – dice Saverio Verini, che è curatore di progetti espositivi, festival e cicli di incontri legati all’arte e alla cultura contemporanea - Al contrario, l’infanzia è una stagione piena di sfaccettature, tra scoperte e traumi, gioco e disobbedienza, spensieratezza e ansie. Tanti autori, in diversi ambiti disciplinari e artistici, hanno affrontato questo tema così complesso. Ci sono opere seminali – spiega Verini - profondamente radicate nell’immaginario collettivo, che affrontano la complessità dell’infanzia, da Il barone rampante di Italo Calvino a Cuore di Edmondo De Amicis, solo per rimanere in ambito letterario; ma anche autori musicali come Lucio Dalla, nei testi delle proprie canzoni, hanno spesso fatto riferimento a figure infantili; e lo stesso è accaduto nell’arte contemporanea, basti pensare a Pino Pascali, Alighiero Boetti, Carol Rama e, in tempi più recenti, Maurizio Cattelan o autori emergenti, ma con una poetica già ampiamente strutturata, come Diego Marcon". Saverio Verini è curatore di progetti espositivi, festival, cicli di incontri legati all’arte e alla cultura contemporanea. Ha collaborato con istituzioni quali La Galleria Nazionale, Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, attualmente è direttore della rete dei musei comunali della città di Spoleto. Collabora con la rivista Artribune e scrive testi critici in occasione di mostre personali e collettive in musei, gallerie private e altri spazi espositivi. Nel 2018 ha pubblicato per PostmediaBooks la monografia Roberto Fassone. Alessandro Gori è nato e vive in Valdichiana. È laureato in Psicologia, scrittore, monologhista, paroliere, poeta, creatore del blog "Lo Sgargabonzi!". L’evento, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con La Feltrinelli e Atlantide Adv.