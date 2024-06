Passione Valdarno Volley. Nuovo colpo di mercato

Arezzo, 27 giugno 2024 – In casa Passione Valdarno Volley è costante il lavoro del direttore sportivo Tani per allestire il prima possibile una squadra importante da consegnare nelle mani esperte di mister Gazzotti. Un'altro ritorno in Toscana per la centrale classe 99 Aurora Poli, originaria di Piombino. L'esperta centrale alta 188 cm ha calcato palcoscenici sempre di livello nazionale addirittura nella stagione 2022-2023 esordisce nella massima serie A1. La pallavolista si presenterà al palazzetto del Passione Valdarno Volley con ambizioni di tornare a giocare in serie A. Gazzotti e Tani stanno lavorando per continuare ad innestare importanti giocatrici al quale affiancare anche giovani ragazze del territorio per giocarsi al meglio la prossima stagione di B1 nazionale.