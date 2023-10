Passione teatro. Come diventare i nuovi Visionari

Riapre il bando L’Italia dei Visionari. Chi sono i visionari? Non addetti ai lavori, ma cittadini appassionati o incuriositi dal teatro o dalla danza, pronti a giudicare e scegliere gli spettacoli migliori da offrire al pubblico. C’è tempo fino al 15 novembre a mezzogiorno per partecipare alla selezione nazionale. Lanciato da sei enti, fra teatri e festival italiani, tra cui CapoTrave Kilowatt di Sansepolcro, il bando L’Italia dei Visionari costituisce un’occasione unica, rivolta a compagnie professionali e indipendenti che operano nel teatro contemporaneo, nella danza e nella performing art.

Al bando possono partecipare artisti e artiste che abbiano prodotto o stiano per produrre uno spettacolo che ha debuttato, o debutterà, nel periodo compreso tra gennaio 2023 e l’estate 2024. I Visionari di ognuna delle città coinvolte nel progetto, persone che non sono ad alcun titolo "addetti-ai-lavori", ma cittadini appassionati o incuriositi dal teatro o dalla danza, prenderanno in esame i materiali video caricati sul portale www.ilsonar.it, per arrivare a selezionarne alcuni per la programmazione 20242025 di ciascuno degli enti, dei teatri e dei festival coinvolti. L’idea e lo sviluppo di questa particolare modalità di selezione è stata elaborata dal regista e drammaturgo Luca Ricci e nasce nel 2007 all’interno del Kilowatt Festival di Sansepolcro. In ogni città, il gruppo locale dei Visionari locali lavorerà in autonomia rispetto agli altri gruppi di Visionari. Iscrivendosi al bando si potrà accedere alla valutazione di ciascun gruppo di Visionari, ma gli esiti della selezione saranno differenziati.

Sarà diverso anche il numero degli spettacoli selezionati: 9 spettacoli andranno a Kilowatt Festival Sansepolcro, 1 a Le Città Visibili Rimini, 3 per Progetto Fertili Terreni Teatro a Torino, 2 per MTM-Manifatture Teatrali Milanesi gestito da Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus di Milano, 2 per Polis Teatro Festival a Ravenna, 1 per Pilar TerneraNtc. Per informazioni e per partecipare al bando come Visionari: michele.rossi@kilowattfestival.it, tel. 0575.733063 o 339.4074895.

Angela Baldi