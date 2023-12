Passione in coro. L’Accademia diventa modello

Sono più di 80 gli iscritti ai corsi dell’Accademia Corale Italiana per l’Anno Accademico 2024, di cui 55 direttori di coro, un successo di iscritti che testimonia la validità del progetto ideato dal Maestro Lorenzo Donati e realizzato grazie alla fruttuosa collaborazione con l’Associazione Insieme Vocale Vox Cordis di Arezzo, l’Associazione Corale Ut di Piuro a Sondrio e molte altre realtà corali a livello nazionale.

"Dalla sua nascita nel gennaio del 2022 l’Accademia ha avuto una continua espansione, ma la scelta per l’anno 2024 era rischiosa e non eravamo sicuri che avremmo raggiunto un successo di iscritti così ampio e distribuito in tutti i 6 corsi territoriali che abbiamo ideato in giro per l’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Calabria, da Sondrio a Pescara, da Roma a Trento." dichiara Lorenzo Donati, ideatore del progetto Accademia Corale Italiana, e continua: "Ci è dispiaciuto allontanare molti corsi da Arezzo ad altre parti d’Italia, credo che per la nostra città sia una perdita, ma c’erano forti pressioni cittadine affinché lasciassimo spazio ad altre iniziative simili, quindi, dato che coralità è anche saper trovare equilibrio ed armonia dove sembrano non esserci, abbiamo deciso di spostare molti corsi in giro per la nazione, col rischio di disperdere energie e non avere iscritti. Sorprendentemente, nonostante questa riorganizzazione didattica e geografica, grazie al lavoro di qualità e di squadra che ormai contraddistingue l’Accademia Corale Italiana abbiamo raddoppiato gli iscritti e partiremo con uno straordinario percorso formativo che vedrà Arezzo al centro, ma lezioni in tutta Italia."

I corsi base, di approfondimento e di perfezionamento inizieranno tutti da Arezzo nel weekend 19, 20 e 21 gennaio 2024, un finesettimana all’insegna della musica corale nel quale saranno presenti circa 60 direttori di coro, tra docenti e studenti, provenienti da tutta Italia, per dare avvio all’Anno Accademico 2024 che poi proseguirà nelle città di Ancona, Aosta, Avio, Cosenza, Grosseto, Firenze, Pescara, Piuro, Roma, Sondrio, Verona, Trento.

Info: www.accademiacoraleitaliana.org.