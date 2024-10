Passeggiata della memoria attraverso Saione

Una passeggiata nella memoria del quartiere di Saione, ad Arezzo. L’appuntamento originale è fissato per domani con ritrovo alle 15 davanti alla Farmacia Comunale di Campo di Marte. La passeggiata, della durata di circa due ore e mezza tra luoghi, immagini, ricordi e riflessioni sul passato e sul presente del quartiere, è realizzata a cura di Legambiente Arezzo in collaborazione con Marco Botti, giornalista culturale e curatore di mostre ed eventi. Il quartiere di Saione è stato scelto perché contiene in sé ricordi, luoghi, pezzi di storia e aspetti legati all’attualità importanti per comprendere l’evoluzione e i cambiamenti della città di Arezzo. La passeggiata, che si sviluppa in un percorso affascinante in cui molto ancora esiste ma molto è andato perduto, trasformando i partecipanti in spettatori attivi nella visione reale e mnemonica di un quartiere in continua trasformazione, si svolge nell’ambito del progetto Visioni Ex-centriche che vede uniti Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale "Piero della Francesca" di Arezzo nel racconto della periferia aretina attraverso le immagini del cinema amatoriale e di famiglia. La partecipazione è gratuita.